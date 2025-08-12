تحذير من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في منطقة زميلة

06:49 م

الوكيل الإخباري- أعلنت الدوريات الخارجية عن تدني مدى الرؤية الأفقية في منطقة زميلة نتيجة الغبار الكثيف، ونوهت إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من قبل مستخدمي الطريق.





ودعت الجميع إلى الالتزام بتعليمات رجال الأمن العام عند قطع السير، حال استدعت الحالة الجوية ذلك، حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين.