الأردن يواصل إرسال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

الوكيل الإخباري- نفذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، عملية إنزال جوي إلى قطاع غزة، شاركت فيه بالإضافة إلى طائرات سلاح الجو الملكي الأردني، طائرات من جمهورية ألمانيا الاتحادية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة بلجيكا وجمهورية فرنسا وجمهورية إيطاليا، حملت على متنها نحو (75) طناً من المواد الغذائية والإغاثية.

اضافة اعلان