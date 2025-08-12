الثلاثاء 2025-08-12 07:18 م
 

الأردن يواصل إرسال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

ل
جانب من تجهيز المساعدات
 
الثلاثاء، 12-08-2025 06:43 م

الوكيل الإخباري- نفذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، عملية إنزال جوي إلى قطاع غزة، شاركت فيه بالإضافة إلى طائرات سلاح الجو الملكي الأردني، طائرات من جمهورية ألمانيا الاتحادية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة بلجيكا وجمهورية فرنسا وجمهورية إيطاليا، حملت على متنها نحو (75) طناً من المواد الغذائية والإغاثية.

وبهذا الإنزال، يرتفع عدد العمليات التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية إلى 152 إنزالاً أردنياً، فيما بلغ إجمالي الإنزالات المنفذة بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة 325 إنزالاً، وبذلك يبلغ مجموع المساعدات التي تم إنزالها جواً إلى نحو (762) طناً من المواد الإغاثية والاحتياجات الأساسية، منذ عودة الإنزالات في 27 تموز الماضي.

 
 
ل

