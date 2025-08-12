الأردن يواصل إرسال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

وبهذا الإنزال، يرتفع عدد العمليات التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية إلى 152 إنزالاً أردنياً، فيما بلغ إجمالي الإنزالات المنفذة بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة 325 إنزالاً، وبذلك يبلغ مجموع المساعدات التي تم إنزالها جواً إلى نحو (762) طناً من المواد الإغاثية والاحتياجات الأساسية، منذ عودة الإنزالات في 27 تموز الماضي.
