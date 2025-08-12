الثلاثاء 2025-08-12 08:58 م
 

الصفدي وبارك يبحثان دعم استقرار سوريا وتثبيت وقف إطلاق النار في السويداء

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
 
الثلاثاء، 12-08-2025 07:41 م
الوكيل الإخباري-   التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الجمهورية التركية والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس بارِك، قُبيل الاجتماع الثلاثي الأردني-السوري-الأميركي المشترك لبحث الأوضاع في سوريا ودعم استقرارها، وتثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء جنوب سوريا وحل الأزمة هناك.اضافة اعلان


وأكّد الصفدي وبارِك الحرص المشترك على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة وزيادة التعاون في مختلف المجالات.

وبحث الصفدي وبارِك سبل دعم الحكومة السورية في تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء وحل الأزمة هناك. كما أكّدا استمرار التعاون في جهود دعم عملية إعادة البناء في سوريا على الأسس التي تضمن وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها، وتلبي طموحات شعبها، وتحفظ أمن كل السوريين وحقوقهم.

وثمّن الصفدي دور الولايات المتحدة الرئيس في هذه الجهود، وأكّد استمرار التعاون لتحقيق هدفها المشترك.
 
 
