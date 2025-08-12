الصفدي وبارك يبحثان دعم استقرار سوريا وتثبيت وقف إطلاق النار في السويداء

وأكّد الصفدي وبارِك الحرص المشترك على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة وزيادة التعاون في مختلف المجالات.
وبحث الصفدي وبارِك سبل دعم الحكومة السورية في تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء وحل الأزمة هناك. كما أكّدا استمرار التعاون في جهود دعم عملية إعادة البناء في سوريا على الأسس التي تضمن وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها، وتلبي طموحات شعبها، وتحفظ أمن كل السوريين وحقوقهم.
وثمّن الصفدي دور الولايات المتحدة الرئيس في هذه الجهود، وأكّد استمرار التعاون لتحقيق هدفها المشترك.
