مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي آل جمعة وأبو جاموس والعساف

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة أماني فليح عبدربه أبو جاموس الدعجة، زوجة مجاهد ماجد جمعة، في منطقة الرابية، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، سائلا المولى عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
ونقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحوم العميد المتقاعد عبداللطيف العساف، وعموم عشيرة العساف، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
