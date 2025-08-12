الثلاثاء 2025-08-12 03:52 م
 

الرئاسة الفلسطينية تنفي المزاعم الإسرائيلية بتعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة

مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله
الرئاسة الفلسطينية
 
الثلاثاء، 12-08-2025 02:02 م
الوكيل الإخباري-قال مصدر مسؤول في الرئاسة الفلسطينية، إن ما ذكرته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة بعلم القيادة الفلسطينية غير صحيح.اضافة اعلان


وأضاف المصدر أن الجهة الوحيدة المُخوّلة بإدارة قطاع غزة هي دولة فلسطين، ممثلة بالحكومة أو لجنتها الإدارية المتفق عليها والتي يرأسها وزير في الحكومة.

وشدّد المصدر الرئاسي على أن أيّ تعاطٍ مع غير ذلك يُعدّ خروجًا عن الخط الوطني، ويتماشى مع ما يريده الاحتلال، الذي يريد فصل غزة عن الضفة، وتهجير سكانها، مؤكدًا أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

غا

تكنولوجيا "روبلوكس" تطلق نظام ذكاء اصطناعي لرصد اللغة المخادعة وحماية الأطفال

تع

فيديو منوع متداول: رد فعل مختلف الحيوانات عندما يحدث البرق او الرعد

بلدية برقش تبحث مع "إيكو بيس" مشروع المنتزه البيئي

أخبار محلية بلدية برقش تبحث مع "إيكو بيس" مشروع المنتزه البيئي

وفد نقابي أردني يزور سلطنة عُمان

أخبار محلية وفد نقابي أردني يزور سلطنة عُمان

غاف

فيديو منوع صاحب المقطع علق قائلا: من قال أن الحيوانات لا تفهم المشاعر

انطلاق مهرجان أسبوع سينما الطفل

أخبار الشركات انطلاق مهرجان أسبوع سينما الطفل

ااا

فيديو منوع هكذا يتم تقديم "برغر" الجبن باليابان

ا

فيديو منوع شاهد جمال الخبز الأوزبكي



 
 





الأكثر مشاهدة