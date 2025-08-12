الرئاسة الفلسطينية تنفي المزاعم الإسرائيلية بتعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة

وأضاف المصدر أن الجهة الوحيدة المُخوّلة بإدارة قطاع غزة هي دولة فلسطين، ممثلة بالحكومة أو لجنتها الإدارية المتفق عليها والتي يرأسها وزير في الحكومة.
وشدّد المصدر الرئاسي على أن أيّ تعاطٍ مع غير ذلك يُعدّ خروجًا عن الخط الوطني، ويتماشى مع ما يريده الاحتلال، الذي يريد فصل غزة عن الضفة، وتهجير سكانها، مؤكدًا أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية.
