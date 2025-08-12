الثلاثاء 2025-08-12 02:04 م
 

100 شهيد في غزة خلال 24 ساعة

جثامين شهداء في
جثامين شهداء في غزة
 
الثلاثاء، 12-08-2025 01:49 م
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الصحة في غزة إن مستشفيات القطاع استقبلت 100 شهيد و513 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، من بينهم 31 شهيدا و388 مصابا من منتظري المساعدات.اضافة اعلان


وأكدت الوزارة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 61 ألفا و599 شهيدا و154 ألفا و88 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
 
 
