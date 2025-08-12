تحذير طبي هام لمرضى القلب والجهاز التنفسي في هذه الأجواء

وقال العكور، إن الطقس الحار يدفع القلب على بذل مجهود أكبر لضخ الدم إلى الجلد من أجل تبريد الجسم عبر التعرق، ما قد يؤدي إلى إجهاد عضلة القلب، خاصة لدى المرضى الذين يعانون من قصور القلب أو أمراض الشرايين التاجية أو الذين خضعوا لعمليات قلب مفتوح.
وأضاف، إن الجفاف الناتج عن التعرق الشديد قد يتسبب بانخفاض ضغط الدم بسبب فقدان السوائل، كما أن نقص الأملاح مثل الصوديوم والبوتاسيوم قد يتسبب بخفقان واضطرابات في نبض القلب، ما يستدعي الحذر واتخاذ الإجراءات الوقائية.
وبخصوص تأثير الغبار، أوضح العكور أن الجسيمات الدقيقة في الغبار تدخل إلى الجهاز التنفسي وتصل إلى الرئتين، ما يسبب تهيجاً في الشعب الهوائية ويزيد من حدة أعراض الربو والتحسس والانسداد الرئوي المزمن، مشيراً إلى أن أي خلل في وظائف الرئة يزيد العبء على البطين الأيمن للقلب، ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.
ولفت إلى أن كبار السن ومرضى القلب والجهاز التنفسي والكلى هم الأكثر عرضة للمخاطر في مثل هذه الظروف الجوية، داعياً إياهم إلى تجنب الخروج إلا للضرورة، وارتداء ملابس خفيفة فاتحة اللون، مع الحرص على شرب كميات كافية من الماء لتجنب الجفاف.
ودعا العكور إلى البقاء في أماكن مكيفة أو جيدة التهوية، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، مع ضرورة مراجعة الطبيب فوراً في حال الشعور بألم في الصدر أو ضيق في التنفس أو خفقان غير طبيعي.
-
أخبار متعلقة
-
الزرقاء تحطم رقمها القياسي في الحرارة منذ أكثر من قرن
-
تحذير من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في منطقة زميلة
-
الأردن يواصل إرسال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة
-
تعيين 450 معلمًا ومعلمة في مسار التعليم التقني المهني BTEC
-
الصفدي: ندعم استقرار وأمن سوريا ووحدة أراضيها ونرفض التدخل الخارجي بشؤونها
-
"التربية" توقع اتفاقية لتنفيذ تطبيق يعزز التواصل بين المعلمين وأولياء الأمور
-
"الأرصاد" تحذر السائقين بعد انعدام الرؤية في الرويشد
-
"الشؤون الفلسطينية" و"الأونروا" "تبحثان واقع الخدمات في المخيمات