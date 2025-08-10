الأحد 2025-08-10 06:13 م
 

"صناعة إربد" تختتم برنامجا تدريبيا حول نظام إدارة الجودة

ت
جانب من البرنامج
 
الأحد، 10-08-2025 05:04 م

الوكيل الإخباري-  اختتمت غرفة صناعة إربد، بالتعاون مع غرفة كولون الألمانية الحرفية، البرنامج التدريبي المتخصص حول نظام إدارة الجودة ISO 9001، بمشاركة عدد من ممثلي المصانع وأفراد من المجتمع المحلي المهتمين بتطوير مهاراتهم في هذا المجال.

اضافة اعلان


وتناول البرنامج متطلبات النظام وأفضل الممارسات العالمية لتطبيقه في المنشآت الصناعية والخدمية.


وأكد رئيس الغرفة هاني أبو حسان، أهمية هذه البرامج في رفع مستوى الوعي وتطوير الكفاءات البشرية بما ينعكس إيجابًا على جودة المنتجات والخدمات وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الأردنية في الأسواق المحلية والدولية.


وأشار إلى أن هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة من الدورات النوعية التي تنفذها الغرفة، لافتًا إلى أنه سيتم إطلاق المزيد من البرامج التدريبية المتخصصة خلال الفترة المقبلة، منها برامج في مجالات الذكاء الصناعي وتطوير العمليات الإنتاجية، بما يخدم القطاع الصناعي ويسهم في تمكين الكوادر وتأهيلها وفق أحدث المعايير العالمية.


وبين أن الغرفة ستبقى شريكًا فاعلًا في دعم التطوير المهني للمصانع وأفراد المجتمع المحلي، من خلال شراكات استراتيجية مع مؤسسات تدريبية محلية ودولية، بهدف تعزيز استدامة الصناعات الوطنية وزيادة قدرتها على المنافسة والإبداع.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية حظر العمل من الساعة 12- ظهرا وحتى 4 عصرا لأعمال محددة خلال موجة الحر

ف

أخبار محلية محافظ معان يدعو للالتزام بتعليمات السلامة في ظل ارتفاع الحرارة

ل

اقتصاد محلي الجغبير: تطوير الصناعة الوطنية يتطلب مشاركة جميع الصناعيين

تعبيرية

أخبار محلية الأردنيّة" تحوّل دوام الطلبة ليومي الثلاثاء والأربعاء عن بُعد بسبب الحرارة

قطر تحبط أكبر عملية تهريب أسلحة في تاريخها وتوقف شبكة إجرامية خطيرة

عربي ودولي قطر تحبط أكبر عملية تهريب أسلحة في تاريخها وتوقف شبكة إجرامية خطيرة

ل

شؤون برلمانية رئيس لجنة "مالية الأعيان" يزور البريد الأردني

ل

أخبار محلية أوائل المملكة يكشفون أسرار تفوقهم في الثانوية العامة

ل

شؤون برلمانية نواب يزورون قرية الأطفال في إربد



 
 





الأكثر مشاهدة