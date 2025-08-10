"صناعة إربد" تختتم برنامجا تدريبيا حول نظام إدارة الجودة

الوكيل الإخباري- اختتمت غرفة صناعة إربد، بالتعاون مع غرفة كولون الألمانية الحرفية، البرنامج التدريبي المتخصص حول نظام إدارة الجودة ISO 9001، بمشاركة عدد من ممثلي المصانع وأفراد من المجتمع المحلي المهتمين بتطوير مهاراتهم في هذا المجال.

اضافة اعلان



وتناول البرنامج متطلبات النظام وأفضل الممارسات العالمية لتطبيقه في المنشآت الصناعية والخدمية.



وأكد رئيس الغرفة هاني أبو حسان، أهمية هذه البرامج في رفع مستوى الوعي وتطوير الكفاءات البشرية بما ينعكس إيجابًا على جودة المنتجات والخدمات وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الأردنية في الأسواق المحلية والدولية.



وأشار إلى أن هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة من الدورات النوعية التي تنفذها الغرفة، لافتًا إلى أنه سيتم إطلاق المزيد من البرامج التدريبية المتخصصة خلال الفترة المقبلة، منها برامج في مجالات الذكاء الصناعي وتطوير العمليات الإنتاجية، بما يخدم القطاع الصناعي ويسهم في تمكين الكوادر وتأهيلها وفق أحدث المعايير العالمية.