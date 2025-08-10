"صناعة إربد" تختتم برنامجا تدريبيا حول نظام إدارة الجودة

وتناول البرنامج متطلبات النظام وأفضل الممارسات العالمية لتطبيقه في المنشآت الصناعية والخدمية.
وأكد رئيس الغرفة هاني أبو حسان، أهمية هذه البرامج في رفع مستوى الوعي وتطوير الكفاءات البشرية بما ينعكس إيجابًا على جودة المنتجات والخدمات وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الأردنية في الأسواق المحلية والدولية.
وأشار إلى أن هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة من الدورات النوعية التي تنفذها الغرفة، لافتًا إلى أنه سيتم إطلاق المزيد من البرامج التدريبية المتخصصة خلال الفترة المقبلة، منها برامج في مجالات الذكاء الصناعي وتطوير العمليات الإنتاجية، بما يخدم القطاع الصناعي ويسهم في تمكين الكوادر وتأهيلها وفق أحدث المعايير العالمية.
وبين أن الغرفة ستبقى شريكًا فاعلًا في دعم التطوير المهني للمصانع وأفراد المجتمع المحلي، من خلال شراكات استراتيجية مع مؤسسات تدريبية محلية ودولية، بهدف تعزيز استدامة الصناعات الوطنية وزيادة قدرتها على المنافسة والإبداع.
-
أخبار متعلقة
-
حظر العمل من الساعة 12- ظهرا وحتى 4 عصرا لأعمال محددة خلال موجة الحر
-
محافظ معان يدعو للالتزام بتعليمات السلامة في ظل ارتفاع الحرارة
-
الأردنيّة" تحوّل دوام الطلبة ليومي الثلاثاء والأربعاء عن بُعد بسبب الحرارة
-
أوائل المملكة يكشفون أسرار تفوقهم في الثانوية العامة
-
الملك يعزي هاتفيا الرئيس اللبناني بضحايا تفكيك عدد من القذائف في صور
-
رئيس الوزراء يتفقد ستة مواقع تنموية وخدمية في محافظة الكرك
-
اجتماع تنسيقي في العقبة يناقش خطط مكافحة التلوث البحري
-
حملة لترقيم المواشي إلكترونيا في جرش وعجلون