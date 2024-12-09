صندوق الحسين يعلن المشروعات الفائزة بجائزة الزراعة والأمن الغذائي

الوكيل الإخباري- اقرت هيئة المديرين لصندوق الحسين للإبداع والتفوق، برئاسة رئيس هيئة المديرين، محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل الشركس النتائج النهائية واسماء الفائزين في جوائز صندوق الحسين في مجال الزراعة والأمن الغذائي.

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وجاء القرار بعد أن اجمعت لجان التحكيم على اختيار المشروعات الفائزة ضمن حقل الانتاج النباتي وحقل الانتاج الحيواني وحقل المياه والبيئة وعددها 7 مشروعات.



وبحسب قرار هيئة المديرين، فاز في المركز الأول من جوائز حقل الإنتاج النباتي مشروع تربية واستخدام المفترس (Sterthorus sp) لمكافحة العنكبوت الاحمر ذي البقعتين، والمقدم من الدكتور مازن عطيات، واحمد شوبكي، ومحمد الجبارات، وعيسى الغراغير.



وفي المركز الثاني فاز مشروع الكشف عن الإصابة بسوسة النخيل الحمراء باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد والمقدم من نور قطب والدكتور مهيب عواودة، وفي المركز الثالث مشروع تصنيع الأسمدة الصديقة للبيئة باستخدام تكنولوجيا النانو والهلام المائي المقدم من الدكتورة مروج زيادة، والدكتور محمود قصراوي، والدكتور عماد حمادنه.



وفاز بالمركز الأول بجوائز حقل الإنتاج الحيواني، مشروع كاميليرا، للمهندس سامي اللواما والدكتور محمد العرايشي، قررت اللجنة حجب المركزين الثاني والثالث لعدم وجود مشاريع ترقى إلى مستوى الجائزة.



وفي حقل المياه والبيئة، فاز بالمركز الأول مشروع إنتاج البيتموس الخاص باستنبات الفطر وزراعة الانسجة النباتية المقدم من الدكتور رائد خريس والمهندس محمد هيلات والدكتور مجد ابو سليم والمهندس زياد ناصر والدكتور انس شديفات.