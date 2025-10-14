صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب يمول برنامج دبلوم "الفياتا" المهني لوساطة الشحن بقيمة 26 ألف دينار

الوكيل الإخباري- وقعت وزارة العمل والنقابة اللوجستية اليوم الثلاثاء في مقر الوزارة إتفاقية لتمويل برنامج دبلوم "الفياتا" المهني لوساطة الشحن لتوفير فرص التدريب للشباب المنتهي بالتشغيل في قطاع اللوجستيات.

وتبلغ قيمة التمويل الذي تقدمه الوزارة بموجب الإتفاقية بين الجانبين من خلال صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات نحو 26 ألف دينار لتغطية تكاليف التدريب لتغطية كلف الحوافز الشهرية لكل متدرب بقيمة 100 دينار شهريا و25 دينارا كمساهمة في اشتراكات الضمان الاجتماعي و35 دينارا كبدل مواصلات.



وبموجب الإتفاقية يخضع المتدربون لفترة تدريب نظري تطبيقي لمدة 6 أشهر تليها فترة تدريب أخرى تمتد لـ 6 أشهر في مواقع العمل تليها توقيع عقود عمل للخريجين مع شركات قطاع اللوجستيات من خلال النقابة.