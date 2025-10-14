صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب يمول برنامج دبلوم "الفياتا" المهني لوساطة الشحن بقيمة 26 ألف دينار

وتبلغ قيمة التمويل الذي تقدمه الوزارة بموجب الإتفاقية بين الجانبين من خلال صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات نحو 26 ألف دينار لتغطية تكاليف التدريب لتغطية كلف الحوافز الشهرية لكل متدرب بقيمة 100 دينار شهريا و25 دينارا كمساهمة في اشتراكات الضمان الاجتماعي و35 دينارا كبدل مواصلات.
وبموجب الإتفاقية يخضع المتدربون لفترة تدريب نظري تطبيقي لمدة 6 أشهر تليها فترة تدريب أخرى تمتد لـ 6 أشهر في مواقع العمل تليها توقيع عقود عمل للخريجين مع شركات قطاع اللوجستيات من خلال النقابة.
ووقع الإتفاقية وزير العمل الدكتور خالد البكار ورئيس النقابة اللوجستية الأردنية نبيل الخطيب بحضور أمين عام الوزارة الدكتور عبد الحليم دوجان ومساعده إبراهيم الساكت ومديرة صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات المهندسة هديل العبداللات وأمين سر النقابة رامي النبر وعضو مجلسها محمد العجلوني.
