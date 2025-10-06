صورة مؤلمة .. طفل يتعرض لهجوم من كلاب ضالة في اربد

ويأتي هذا الحادث في ظل تزايد حوادث مهاجمة الكلاب الضالة للأطفال في مختلف مناطق المملكة خلال الأيام الماضية، ما أثار موجة قلق بين الأهالي ودعوات متكررة للجهات المعنية لاتخاذ إجراءات عاجلة للحد من انتشار هذه الظاهرة التي تهدد السلامة العامة.
كما طالب المواطنون بتكثيف حملات مكافحة الكلاب الضالة وتفعيل برامج التوعية المجتمعية للحد من المخاطر المتزايدة، خصوصاً في المناطق السكنية والريفية التي تشهد ازدياداً في هذه الحالات.
