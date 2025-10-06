الإثنين 2025-10-06 11:28 م
 

صورة مؤلمة .. طفل يتعرض لهجوم من كلاب ضالة في اربد

الإثنين، 06-10-2025 10:55 م
الوكيل الإخباري-  تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم صورة مؤلمة تظهر تعرض طفل لهجوم من عدد من الكلاب الضالة في بلدة المخيبا التحتا التابعة للواء بني كنانة، ما أسفر عن إصابته بجروح متوسطة نُقل على إثرها إلى مستشفى أبو عبيدة في لواء الأغوار الشمالية لتلقي العلاج اللازم.اضافة اعلان


ويأتي هذا الحادث في ظل تزايد حوادث مهاجمة الكلاب الضالة للأطفال في مختلف مناطق المملكة خلال الأيام الماضية، ما أثار موجة قلق بين الأهالي ودعوات متكررة للجهات المعنية لاتخاذ إجراءات عاجلة للحد من انتشار هذه الظاهرة التي تهدد السلامة العامة.

كما طالب المواطنون بتكثيف حملات مكافحة الكلاب الضالة وتفعيل برامج التوعية المجتمعية للحد من المخاطر المتزايدة، خصوصاً في المناطق السكنية والريفية التي تشهد ازدياداً في هذه الحالات.


Image1_1020256225213568245515.jpg
 
 
