ضبط اعتداء على خط مياه مخصص للزراعة في الجيزة

الوكيل الإخباري- ضبطت وزارة المياه والري، بالتعاون مع الجهات المختصة، اعتداء على خط مياه قطره 400 ملم، مخصص لضخ المياه المعالجة لاستخدامها في ري الأراضي الزراعية في منطقة الجيزة جنوب العاصمة عمان.

وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، أن الاعتداء تمثل في تمديد خط مياه بقطر 8 إنش، تم إخفاؤه داخل نفق قرب محطة تنقية جنوب عمان، بهدف سحب كميات غير مشروعة من المياه، ما أدى إلى الإضرار بحصص المزارعين المستحقين.


وأضافت أنه جرى فصل الخط المخالف، وتصويب الوضع القانوني، وتنظيم الضبوطات الخاصة، تمهيدا لتحويل المتسببين إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق أحكام القانون.


وأكدت الوزارة استمرار حملتها في رصد وضبط الاعتداءات على خطوط المياه، داعية المواطنين إلى مواصلة التعاون والإبلاغ عن أية تجاوزات.

 
 
