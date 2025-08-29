الجمعة 2025-08-29 01:08 ص
 

طارق النوتي نقيبًا لأصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين بالمنازل

الجمعة، 29-08-2025 12:45 ص
الوكيل الإخباري-   فاز طارق موسى النوتي بالتزكية بمنصب نقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين بالمنازل من غير الأردنيين.اضافة اعلان


وتمنى له عدد من العاملين والمهتمين بالقطاع التوفيق والسداد في حمل الأمانة والمسؤولية، وأن يكون هذا المنصب بداية خير وعطاء متجدد وإنجازات لصالح هذا القطاع الحيوي.
 
 
