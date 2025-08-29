طارق النوتي نقيبًا لأصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين بالمنازل

12:45 ص

الوكيل الإخباري- فاز طارق موسى النوتي بالتزكية بمنصب نقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين بالمنازل من غير الأردنيين. اضافة اعلان





وتمنى له عدد من العاملين والمهتمين بالقطاع التوفيق والسداد في حمل الأمانة والمسؤولية، وأن يكون هذا المنصب بداية خير وعطاء متجدد وإنجازات لصالح هذا القطاع الحيوي.





