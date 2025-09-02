عاملة نظافة في مستشفيات البشير تضرب أروع الأمثلة في الأمانة

الوكيل الإخباري- في موقف إنساني مشرف، عثرت العاملة هبة محمد خليل، وهي موظفة في مؤسسة الشهد للخدمات، أثناء قيامها بعملها في تنظيف القاعة الحرجة بمستشفيات البشير على مبلغ مالي كبير بلغ (26,793 ألف دولاراً أمريكياً). وبأمانة عالية سارعت بتسليم المبلغ إلى مفرزة الأمن نقطة البشير في الإسعاف.

وقد عبرت إدارة مستشفيات البشير، ممثلة بعطوفة المدير العام الدكتور علي العبداللات، عن خالص شكرها وتقديرها لهذا الموقف النبيل، مؤكدة أن ما قامت به العاملة هبة يعكس أصالة القيم الإنسانية والأخلاقية التي يتحلى بها أبناء الوطن.