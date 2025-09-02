عاملة نظافة في مستشفيات البشير تضرب أروع الأمثلة في الأمانة

وقد عبرت إدارة مستشفيات البشير، ممثلة بعطوفة المدير العام الدكتور علي العبداللات، عن خالص شكرها وتقديرها لهذا الموقف النبيل، مؤكدة أن ما قامت به العاملة هبة يعكس أصالة القيم الإنسانية والأخلاقية التي يتحلى بها أبناء الوطن.
وأكدت الإدارة أن هذا التصرف الاستثنائي يبعث رسالة فخر، ليس فقط بكوادر مستشفيات البشير وشركائها، وإنما أيضاً بصورة الأردن المشرقة وقيمه الأصيلة.
