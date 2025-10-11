السبت 2025-10-11 07:27 م
 

اختتام المرحلة الثانية من برنامج المعهد السياسي للأحزاب

السبت، 11-10-2025 06:08 م

الوكيل الإخباري-    اختتمت الهيئة المستقلة للانتخاب، المرحلة الثانية من برنامج المعهد السياسي للأحزاب، الذي يأتي ضمن برامج الهيئة لتعزيز قدرات الأحزاب، بالتعاون مع المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب، وبدعم من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج دعم الإصلاحات الديمقراطية في الأردن.

وشمل التدريب، الذي استمر أربعة أيام، محاور عديدة تتعلق بالاقتصاد السياسي، والأحزاب، والشباب، بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين في المجال.


وجرى كذلك التدريب على عدد من المفاهيم والمصطلحات الاقتصادية، مثل الميزة التنافسية للاقتصاد، والإنفاق الحكومي، والدين العام، والنمو الاقتصادي، وذلك وفقا لما ورد في بيان الهيئة اليوم، السبت.

 
 
