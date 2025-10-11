اختتام المرحلة الثانية من برنامج المعهد السياسي للأحزاب

وشمل التدريب، الذي استمر أربعة أيام، محاور عديدة تتعلق بالاقتصاد السياسي، والأحزاب، والشباب، بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين في المجال.
وجرى كذلك التدريب على عدد من المفاهيم والمصطلحات الاقتصادية، مثل الميزة التنافسية للاقتصاد، والإنفاق الحكومي، والدين العام، والنمو الاقتصادي، وذلك وفقا لما ورد في بيان الهيئة اليوم، السبت.
