اختتام المرحلة الثانية من برنامج المعهد السياسي للأحزاب

الوكيل الإخباري- اختتمت الهيئة المستقلة للانتخاب، المرحلة الثانية من برنامج المعهد السياسي للأحزاب، الذي يأتي ضمن برامج الهيئة لتعزيز قدرات الأحزاب، بالتعاون مع المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب، وبدعم من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج دعم الإصلاحات الديمقراطية في الأردن.

وشمل التدريب، الذي استمر أربعة أيام، محاور عديدة تتعلق بالاقتصاد السياسي، والأحزاب، والشباب، بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين في المجال.