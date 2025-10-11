السبت 2025-10-11 07:29 م
 

وزير الإدارة المحلية يتفقد عدداً من بلديات مأدبا

الوكيل الإخباري-   تفقد وزير الإدارة المحلية وليد المصري، السبت، خلال جولة ميدانية في عددا من بلديات لواء ذيبان في محافظة مأدبا، شملت بلديات لب ومليح، وجبل بني حميدة، وذيبان، بهدف متابعة سير العمل والاطلاع على الجوانب المالية والإدارية والخدمية فيها.

وخلال الجولة، عقد الوزير لقاءات مع رؤساء لجان البلديات، حيث استمع إلى إيجاز حول واقع العمل البلدي، والبرامج والمشروعات المنفذة، إضافة إلى التحديات التي تواجه البلديات والاحتياجات اللازمة لتطوير أدائها وتحسين خدماتها.

 
 
