وزير الإدارة المحلية يتفقد عدداً من بلديات مأدبا

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الإدارة المحلية وليد المصري، السبت، خلال جولة ميدانية في عددا من بلديات لواء ذيبان في محافظة مأدبا، شملت بلديات لب ومليح، وجبل بني حميدة، وذيبان، بهدف متابعة سير العمل والاطلاع على الجوانب المالية والإدارية والخدمية فيها.

