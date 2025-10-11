وزير الإدارة المحلية يتفقد عدداً من بلديات مأدبا

وخلال الجولة، عقد الوزير لقاءات مع رؤساء لجان البلديات، حيث استمع إلى إيجاز حول واقع العمل البلدي، والبرامج والمشروعات المنفذة، إضافة إلى التحديات التي تواجه البلديات والاحتياجات اللازمة لتطوير أدائها وتحسين خدماتها.
