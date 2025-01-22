عروض وتخفيضات في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عن عروض وتخفيضات تشمل العديد من السلع الغذائية وغير الغذائية، بفروعها المنتشرة في جميع محافظات ومدن وقرى المملكة.

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ووفق منشور للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية عبر منصة “فيسبوك”، مساء اليوم الأربعاء، تستمر العروض التي توفر جميع احتياجات المواطنين حتى مساء يوم الجمعة الموافق 31 كانون الثاني الحالي، أو حتى نفاذ الكمية.