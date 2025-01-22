 
الأربعاء 2025-01-22 09:19 م
 

عروض وتخفيضات في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

المؤسسة الاستهلاكية العسكرية
المؤسسة الاستهلاكية العسكرية
الأربعاء، 22-01-2025 09:07 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عن عروض وتخفيضات تشمل العديد من السلع الغذائية وغير الغذائية، بفروعها المنتشرة في جميع محافظات ومدن وقرى المملكة.

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ووفق منشور للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية عبر منصة “فيسبوك”، مساء اليوم الأربعاء، تستمر العروض التي توفر جميع احتياجات المواطنين حتى مساء يوم الجمعة الموافق 31 كانون الثاني الحالي، أو حتى نفاذ الكمية.


ودعت المؤسسة المواطنين إلى زيارة أسواقها خلال جميع أيام الأسبوع، ومتابعة صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” لمعرفة العروض والتخفيضات.

 
gnews

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