عطاء لشراء كميات من القمح

الوكيل الإخباري- طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عطاء لشراء 100 ألف طن أو 120 ألف طن من القمح.

ودعت الوزارة الراغبين في الاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء التي تتضمن الشروط والمواصفات، مقابل 650 دينارا غير مستردة، علما أن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 30-9-2025.