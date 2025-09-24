عطاء لشراء كميات من القمح

ودعت الوزارة الراغبين في الاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء التي تتضمن الشروط والمواصفات، مقابل 650 دينارا غير مستردة، علما أن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 30-9-2025.
واشترطت الوزارة، عند التقدم للعطاء، إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة بتاريخ لا يزيد عن 30 يوما من تاريخ فتح العروض، بالإضافة إلى صورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.
