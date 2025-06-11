عقوبة صارمة لمن يقود مركبته تحت تأثير الكحول وفقا للقانون المعدّل

10:32 ص

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الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة السير عن صدور تعليمات معدّلة لتعليمات قيادة المركبات تحت تأثير المشروبات الروحية لسنة 2025، تتضمن تعديلاً جوهريًا على المادة الخامسة من التعليمات الأصلية، بهدف تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث المرتبطة بالكحول. اضافة اعلان





وبموجب التعديل الجديد، تم تخفيض الحد المسموح به لنسبة تركيز الكحول في الدم عند السائقين إلى 50 ملغم كحول / 100 ميلليتر دم، بدلًا من 80 ملغم/100 ميلليتر دم المعمول بها سابقًا.



ونصت المادة المعدّلة على ما يلي:



"تُعطى نتائج فحص الدم بموجب تقرير من المختبر أو المستشفى المعتمد، وإذا تبين أن نسبة تركيز الكحول في الدم تساوي أو تتجاوز 50 ملغم كحول / 100 ميلليتر دم، يُخالف السائق وفق العقوبات الواردة في قانون السير."



وبحسب القانون فإن من يتم ضبطه وفحص نسبة الكحول في دمه وتبين أنها فوق الحد المسموح به فإنه سيعاقب بمخالفة مالية قدرها 250 دينار ، وتسليمه للمركز الأمني ، ووقف العمل برخصة قيادته لمدة شهرين .





