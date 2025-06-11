عقوبة صارمة لمن يقود مركبته تحت تأثير الكحول وفقا للقانون المعدّل

وبموجب التعديل الجديد، تم تخفيض الحد المسموح به لنسبة تركيز الكحول في الدم عند السائقين إلى 50 ملغم كحول / 100 ميلليتر دم، بدلًا من 80 ملغم/100 ميلليتر دم المعمول بها سابقًا.
ونصت المادة المعدّلة على ما يلي:
"تُعطى نتائج فحص الدم بموجب تقرير من المختبر أو المستشفى المعتمد، وإذا تبين أن نسبة تركيز الكحول في الدم تساوي أو تتجاوز 50 ملغم كحول / 100 ميلليتر دم، يُخالف السائق وفق العقوبات الواردة في قانون السير."
وبحسب القانون فإن من يتم ضبطه وفحص نسبة الكحول في دمه وتبين أنها فوق الحد المسموح به فإنه سيعاقب بمخالفة مالية قدرها 250 دينار ، وتسليمه للمركز الأمني ، ووقف العمل برخصة قيادته لمدة شهرين .
-
أخبار متعلقة
-
الجيش يصدر بياناً حول إصابة ممرض بشظية بمحيط المستشفى الميداني الأردني بالقطاع
-
موعد بدء الامتحانات النظرية لطلبة الشامل
-
التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في باكستان
-
الديوان الملكي ينشر صورا لجلالة الملك والملكة خلال مباراة النشامى
-
القبض على شخص حاول اجتياز الحدود الشمالية بطريقة غير مشروعة
-
عشقي للجيش العربي: جذور الانتماء ومسيرة الإلهام
-
نقابة المهندسين تقرر وقف الاستدانة لدفع الرواتب التقاعدية
-
"الاقتصاد الرقمي" تحتفل بتأهل النشامى في مأدبا وتشارك الأهالي فرحة الوطن