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عيادات جديدة وتوسعة قسم الكلى في مستشفى الأميرة إيمان بدير علا

مستشفى
مستشفى
السبت، 09-11-2024 03:37 م

الوكيل الإخباري-    قال مدير مستشفى الأميرة إيمان- معدي، الدكتور عبدالعزيز العواملة، إن مشروع التوسعة الجديد للمستشفى بمساحة 1500 متر مربع سيكون على مدى 4 سنوات و المرحلة الأولى بقيمة 2 مليون دينار وتنتهي في النصف الأول من العام المقبل، وتتضمن إنشاء عيادات خارجية وتوسعة قسم الكلى الذي يخدم 44 مريضا.

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وأضاف العواملة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المستشفى كان المحطة الأولى لزيارة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الذي وجه بأن يشمل مشروع التوسعة إضافة مبنى جديد بمساحة تقارب 1500 متر مربع تضم العيادات والعناية الحثيثة والكلى وتكون كمرحلة أولى، سيتم تنفيذها خلال الأشهر القليلة القادمة.

 
gnews

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أخبار محلية عيادات جديدة وتوسعة قسم الكلى في مستشفى الأميرة إيمان بدير علا



 


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