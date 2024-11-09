عيادات جديدة وتوسعة قسم الكلى في مستشفى الأميرة إيمان بدير علا

وأضاف العواملة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المستشفى كان المحطة الأولى لزيارة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الذي وجه بأن يشمل مشروع التوسعة إضافة مبنى جديد بمساحة تقارب 1500 متر مربع تضم العيادات والعناية الحثيثة والكلى وتكون كمرحلة أولى، سيتم تنفيذها خلال الأشهر القليلة القادمة.
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