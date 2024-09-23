فصل التيار الكهربائي من 9 صباحا وحتى 1 ظهرا عن مناطق الخميس

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن فصل التيار الكهربائي يوم الخميس المقبل عن مناطق في محافظة الطفيلة.

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وقالت الشركة إن الفصل سيكون من الساعة 9 صباحا وحتى 1ظهرا.

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