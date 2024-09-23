 
الإثنين 2024-09-23 09:41 ص
 
 

فصل التيار الكهربائي من 9 صباحا وحتى 1 ظهرا عن مناطق الخميس

أرشيفية
تعبيرية
الإثنين، 23-09-2024 07:50 ص

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن فصل التيار الكهربائي يوم الخميس المقبل عن مناطق في محافظة الطفيلة.

اضافة اعلان

 

وقالت الشركة إن الفصل سيكون من الساعة 9 صباحا وحتى 1ظهرا.

 

وتاليا التفاصيل:

 


Image1_920242373641530154024.jpg

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

المرأة والجمال ألوان أحمر الشفاه العصرية لخريف 2024

تعبيرية

خاص بالوكيل عاجل | لا إصابات بحريق "كوشوك وزيوت" قرب مستشفى البشير

تعبيرية

المرأة والجمال زيت الزعتر... مكون طبيعي متعدد الفوائد لبشرة أكثر صحة وإشراقاً

جانب من تدمير الطائرات المسيرة

عربي ودولي فصائل عراقية تعلن استهداف قاعدة إسرائيلية بطائرات مسيرة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

خاص بالوكيل التعليم العالي عن إعلان نتائج القبول الموحد: نسابق الليل بالنهار

ف

فلسطين عملية جراحية لضحى الفلسطينية في الإمارات تسترد بها حياتها بعد استعادة سمعها

تعبيرية

أخبار محلية معاصر الزيتون الأردنية تعلن جاهزيتها لاستقبال الموسم الشهر المقبل

بالونات النفايات المرسلة من كوريا الشمالية إلى الجنوبية

عربي ودولي هل تنشب حرب بين الكوريتين بسبب أكياس النفايات ؟



 


الأكثر مشاهدة