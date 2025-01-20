فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق بالمملكة (أسماء)

وذكرت الشركة في بيان، أن الفصل يأتي لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات في تلك المناطق، وسيكون من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا.
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