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قرى الأطفال تحصل على شهادة التميز بالأداء المؤسسي

جمعية قرى الأطفال
جمعية قرى الأطفال
الإثنين، 18-11-2024 02:17 م

الوكيل الإخباري-   حازت جمعية قرى الأطفال (SOS) على شهادة التميز بالأداء المؤسسي للبيوت الآمنة التابعة لها، وذلك تقديرًا لجهودها في تقديم الخدمات المتكاملة لحالات العنف المبني على النوع الاجتماعي، إضافة إلى توفير الرعاية المتكاملة للأطفال فاقدي السند الأسري للعامين 2025-2026.

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وبحسب بيان للمجلس الوطني لشؤون الأسرة اليوم الاثنين، تعد الشهادة تأكيدًا على تحقيق الجمعية للمتطلبات اللازمة كمراكز ريادية في التميز المؤسسي، ومؤهلة لتطبيق معايير الاعتماد وضبط الجودة في خدمات دور الرعاية الإيوائية.


وقال المجلس، إن حصول الجمعية على الشهادة يأتي ضمن مشروع "تحسين الوصول إلى الخدمات الشاملة المتعلقة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي في الأردن"، الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، إلى جانب مجلس شؤون الأسرة وجمعية قرى الأطفال وصندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث يهدف المشروع إلى ضمان تطبيق معايير الاعتماد وضبط الجودة في خدمات دور الرعاية الإيوائية.

 
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