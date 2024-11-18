قرى الأطفال تحصل على شهادة التميز بالأداء المؤسسي

الوكيل الإخباري- حازت جمعية قرى الأطفال (SOS) على شهادة التميز بالأداء المؤسسي للبيوت الآمنة التابعة لها، وذلك تقديرًا لجهودها في تقديم الخدمات المتكاملة لحالات العنف المبني على النوع الاجتماعي، إضافة إلى توفير الرعاية المتكاملة للأطفال فاقدي السند الأسري للعامين 2025-2026.

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وبحسب بيان للمجلس الوطني لشؤون الأسرة اليوم الاثنين، تعد الشهادة تأكيدًا على تحقيق الجمعية للمتطلبات اللازمة كمراكز ريادية في التميز المؤسسي، ومؤهلة لتطبيق معايير الاعتماد وضبط الجودة في خدمات دور الرعاية الإيوائية.