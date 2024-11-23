كرنفال صحي رياضي في العقبة

ونظم الكرنفال منتدى العقبة للإبداع الثقافي والشبابي ومؤسسة الحسين للسرطان، بالتعاون مع الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية ومديرية صحة العقبة وذلك ضمن أنشطة فريق سوار الحسين للتطوع بالعقبة .
وثمن محافظ العقبة خالد الحجاج خلال رعايته فعاليات الكرنفال، جهود القائمين على تنفيذ الفعالية، داعيا إلى استمرار الجهود الرامية إلى إيجاد شراكات فاعلة لخدمة المواطن.
وقال رئيس المنتدى، أحمد المجالي، إن هذه المبادرة جاءت تأكيدا لأهمية الشباب ودوره في عملية التطوع وخدمة المجتمع وتشجيع ثقافة التغيير الإيجابي نحو تعزيز قيم الصحة الجيدة والغذاء الصحي والحفاظ على البيئة، بالشراكة مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة وتدعيما للمبادرات والأفكار التطوعية الثقافية الرائدة.
وأكدت مسؤول التواصل المجتمعي وكسب التأييد في مؤسسة الحسين للسرطان ريهام العكر، أهمية تعزيز الوعي الصحي لدى المجتمع المحلي، مشيرة إلى أن هذه الفعالية هو برنامج تطوعي في مؤسسة الحسين للسرطان الذي يمنح الأفراد فرصة التطوع بوقتهم وجهدهم لدعم الكفاح ضد مرض السرطان.
واشتمل الكرنفال على استشارات طبية في مجالات التغذية والجلدية والبشرة وفحوصات الضغط والسكري وتثقيف سرطان الثدي، إضافة الى بازار حرفي وإنتاجي للسيدات، وفقرات ترفيهية للأطفال تضمنت ألعاب تلي ماتش، ومسابقات ثقافية وعروض مسرح دمى ورسم على الوجوه.
بترا
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