لجنة مجلس محافظة إربد تناقش موازنة 2026

الوكيل الإخباري- عقدت لجنة مجلس محافظة إربد برئاسة المهندس منذر البطاينة اليوم السبت، اجتماعاً لمناقشة مشروع موازنة المجلس لعام 2026، بحضور عدد من أعضاء المجلس.

واستعرضت اللجنة البنود الرئيسية للموازنة المقترحة، وناقشت أولويات الإنفاق في القطاعات المختلفة بما ينسجم مع الاحتياجات التنموية لمحافظة إربد والألوية التابعة لها.