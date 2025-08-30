لجنة مجلس محافظة إربد تناقش موازنة 2026

واستعرضت اللجنة البنود الرئيسية للموازنة المقترحة، وناقشت أولويات الإنفاق في القطاعات المختلفة بما ينسجم مع الاحتياجات التنموية لمحافظة إربد والألوية التابعة لها.
وتطرق الاجتماع إلى أبرز الملاحظات المتعلقة بتوزيع المخصصات، وآليات تنفيذ المشاريع بما يضمن العدالة في الخدمات وتحقيق أثر ملموس للمواطنين، في حين عرضت اللجان المالية والفنية والإدارية ملاحظاتها واقتراحاتها على الموازنة، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق وتوجيه الموارد نحو الأولويات التنموية.
