لعشر أيام .. تحويل السير أعلى جسر القسطل لاستكمال أعمال الصيانة

03:50 م

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الاشغال العامة والإسكان عن إجراء تحويلات مرورية على جسر القسطل بهدف استكمال أعمال مشروع صيانة وإعادة تأهيل الجسور ضمن محافظة العاصمة (الحزمة الأولى) و التي تشمل جسور " الفردوس بمرج الحمام، الدوار الثامن، مادبا، القسطل، وجسر مدخل مطار الملكة علياء الدولي". اضافة اعلان





وتأتي التحويلة الجديدة بهدف استبدال فواصل التمدد القائمة أعلى جسر القسطل بفواصل تمدد جديدة حيث سيتم إغلاق السير أعلى الجسر لمدة عشرة أيام.



ويستمر العمل بالتحويلة حتى الثاني من كانون ثاني المقبل على أن يتخذ سالكي الطريق، طريق الخدمة الأيمن والأيسر من خلال النفق بالقرب من مسجد العابدين للالتفاف بدلا من جسر القسطل.



وتشمل الأعمال كشط سطح الطريق وتنفيذ طبقة خلطة اسفلتية جديدة وأعمال الدهانات الأرضية و دهان العناصر الإنشائية وعناصر السلامة المرورية و استبدال فواصل التمدد القائمة بفواصل تمدد جديدة و صيانة العوارض القائمة و العناصر الإنشائية و الحواجز المعدنية للجسور والعديد من الأعمال اللازمة وفق أعلى المعايير المتبعة عالمياً.



وعملت الوزارة على تأهيل التحويلات المرورية وتجهيزها بكافة عناصر السلامة العامة، مهيبة بالأخوة سالكي الطريق التقيد بالإشارات التحذيرية والارشادية، والالتزام بأسس القيادة الامنة وتعليمات الكوادر العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الامن العام والكادر المنفذ والمشرف.