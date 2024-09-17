للمرة الأولى.. ترامب يروي تفاصيل محاولة الاغتيال

وقال ترامب في مقابلة عبر منصة "إكس": "كنت ألعب الغولف مع بعض أصدقائي، وكان ذلك في صباح يوم الأحد وكان الجو هادئًا للغاية وجميلًا للغاية، وكان كل شيء جميلا، إنه مكان لطيف. وفجأة سمعنا طلقات نارية تُطلق في الهواء، وأعتقد أنها ربما أربع أو خمس طلقات".
وروى ترامب كيف رأى العميل فوهة البندقية من خلال الشجيرات.
أشاد ترامب بالشاهد وقال: "من كان ليتصور أنه يمكنك التقاط ألف صورة كهذه، كم عدد الأشخاص الذين لديهم القدرة العقلية الكافية لمتابعته والتقاط صور لمؤخرة شاحنته".
وأضاف: "قام جهاز الخدمة السرية بعمل ممتاز، ولديهم الرجل خلف القضبان، ونأمل أن يظل هناك لفترة طويلة. شخص خطير، شخص خطير للغاية".
ووجهت التهمتان إلى راين ويسلي روث (58 عاما)، وهو أميركي موال لأوكرانيا في الحرب مع روسيا اعتقل الأحد، خلال مثوله للمرة الأولى أمام قاض فيدرالي في فلوريدا.
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