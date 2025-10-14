مؤسسات زراعية من المفرق تشارك بمعرض عالمي في روما

الوكيل الإخباري- شاركت مؤسسات وشركات زراعية من محافظة المفرق في المعرض العالمي الأول لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، الذي أقيم في روما تحت شعار "من البذور إلى الأغذية"، بمناسبة الذكرى الـ80 لتأسيس المنظمة، بالتزامن مع انعقاد منتدى الأغذية العالمي في نسخته الخامسة.

وقالت الملحق الزراعي في السفارة الأردنية في روما، الدكتورة ابتهال الخريشا، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الجناح الأردني ضم مجموعة من الجهات الممثلة عن القطاعين العام والخاص، كان أبرزها شركات ومؤسسات عدة من محافظة المفرق، وهي: شركة "وتد" للتربة البركانية، وشركة "الأولى لإنتاج البذور"، ومؤسسة "سهول العلا" لتسويق الإنتاج الزراعي، وجمعية رواق البادية الثقافي، ما يعكس الدور الريادي للمحافظة في دعم الابتكار الزراعي وتمثيل الأردن في المحافل الدولية.



وبينت أن شركة "وتد" عرضت منتجها المبتكر "التربة البركانية العضوية"، التي تعد من الحلول البيئية الرائدة في تحسين خصوبة التربة ورفع كفاءتها المائية، إذ زار جناح الشركة عدد من السفراء ورؤساء المنظمات الدولية، الذين أشادوا بالمنتج الأردني المبتكر ودوره في تعزيز الاستدامة الزراعية.



ولفتت إلى أن شركة "الأولى" عرضت خبرتها في تطوير أصناف بذور تتلاءم مع البيئة المحلية وتحقق إنتاجًا عالي الجودة، والتزامها بدعم الأمن الغذائي من خلال الابتكار والاستدامة، مشيرة إلى أن مشاركة الشركة في هذا الحدث العالمي وفرت فرصًا واسعة لتبادل الخبرات وبناء شراكات مع مؤسسات دولية في مجال الزراعة الحديثة.



وأوضحت الخريشا أن مؤسسة "سهول العلا" عرضت مشاريعها الزراعية الممتدة على مساحة 1.31 مليون متر مربع من الأراضي المزروعة باللوز والزيتون والرمان والعنب والخوخ، مسلطة الضوء على دورها في التسويق الزراعي والتعبئة والتغليف والتدريب الزراعي، إلى جانب خدماتها في تصدير المنتجات الأردنية إلى الأسواق العالمية.