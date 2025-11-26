الأربعاء 2025-11-26 03:14 م
 

مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية تفوز بجائزة وايز للتعليم عن تطبيق "اقرأ لي"

مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية
مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية
 
الأربعاء، 26-11-2025 02:23 م

الوكيل الإخباري-   حصلت مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية على المركز الثاني في جائزة وايز للتعليم التي تعمل على تكريم الابتكار والتميّز في القطاع التعليمي، وذلك عن مشروعها “اقرأ لي” الهادف إلى تمكين الأهل من تكوين عادة القراءة باللغة العربية لدى أطفالهم منذ السنوات المبكرة.

وجاء هذا التقدير بعد اختيار تطبيق "اقرأ لي" من بين أكثر من 400 جهة تعليمية مرشحة من مختلف أنحاء العالم، حيث عملت مؤسسة الملكة رانيا مع جائزة وايز على تطوير حل تعليمي رقمي يُعزز العلاقة بين الطفل والقراءة، ويضع الأهل في قلب تجربة التعلم المبكر.


ويُقدم تطبيق “اقرأ لي” المجاني تجربة متكاملة للأهل من خلال توفير كتب إلكترونية مناسبة للأطفال دون سن السادسة، وأنشطة تفاعلية، ومعلومات مبنية على أفضل الأبحاث التربوية. كما يضم التطبيق، الذي أطلق بنسخة تجريبية، مساعدًا ذكيًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، يُجيب عن أسئلة الأهل، ويقترح أنشطة تربوية، ويؤلف قصصًا مخصصة للأطفال، بما يُسهم في تطوير مهاراتهم اللغوية والمعرفية بطريقة ممتعة وفعالة.

 
 
