مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية تفوز بجائزة وايز للتعليم عن تطبيق "اقرأ لي"

وجاء هذا التقدير بعد اختيار تطبيق "اقرأ لي" من بين أكثر من 400 جهة تعليمية مرشحة من مختلف أنحاء العالم، حيث عملت مؤسسة الملكة رانيا مع جائزة وايز على تطوير حل تعليمي رقمي يُعزز العلاقة بين الطفل والقراءة، ويضع الأهل في قلب تجربة التعلم المبكر.
ويُقدم تطبيق “اقرأ لي” المجاني تجربة متكاملة للأهل من خلال توفير كتب إلكترونية مناسبة للأطفال دون سن السادسة، وأنشطة تفاعلية، ومعلومات مبنية على أفضل الأبحاث التربوية. كما يضم التطبيق، الذي أطلق بنسخة تجريبية، مساعدًا ذكيًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، يُجيب عن أسئلة الأهل، ويقترح أنشطة تربوية، ويؤلف قصصًا مخصصة للأطفال، بما يُسهم في تطوير مهاراتهم اللغوية والمعرفية بطريقة ممتعة وفعالة.
