مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية تفوز بجائزة وايز للتعليم عن تطبيق "اقرأ لي"

الوكيل الإخباري- حصلت مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية على المركز الثاني في جائزة وايز للتعليم التي تعمل على تكريم الابتكار والتميّز في القطاع التعليمي، وذلك عن مشروعها “اقرأ لي” الهادف إلى تمكين الأهل من تكوين عادة القراءة باللغة العربية لدى أطفالهم منذ السنوات المبكرة.

وجاء هذا التقدير بعد اختيار تطبيق "اقرأ لي" من بين أكثر من 400 جهة تعليمية مرشحة من مختلف أنحاء العالم، حيث عملت مؤسسة الملكة رانيا مع جائزة وايز على تطوير حل تعليمي رقمي يُعزز العلاقة بين الطفل والقراءة، ويضع الأهل في قلب تجربة التعلم المبكر.