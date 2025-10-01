مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات جديدة

الوكيل الإخباري- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على اعتبار أثمان المياه المعالجة والمستصلحة الخارجة من محطة تنقية جنوب عمان المستحقة على ائتلاف الجمعيات التعاونية في البادية الوسطى كدعم حكومي مقدم للائتلاف.

اضافة اعلان



وقرر مجلس الوزراء أيضا الموافقة على تسوية 408 قضايا عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وفقا لتوصيات اللجنة المختصة بدراسة هذه التسويات حسب التشريعات الناظمة لها.



وفي الإطار ذاته، قرر المجلس إجراء تسويات ضريبية بين مكلفين وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وفقا لأحكام القانون، وذلك استنادا لأسس تسوية في المطالبات العالقة بين المكلفين والمخالفين وبين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2022.