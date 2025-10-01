مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات جديدة

وقرر مجلس الوزراء أيضا الموافقة على تسوية 408 قضايا عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وفقا لتوصيات اللجنة المختصة بدراسة هذه التسويات حسب التشريعات الناظمة لها.
وفي الإطار ذاته، قرر المجلس إجراء تسويات ضريبية بين مكلفين وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وفقا لأحكام القانون، وذلك استنادا لأسس تسوية في المطالبات العالقة بين المكلفين والمخالفين وبين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2022.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام لسنة 2025.
وتهدف التعليمات لتوجيه فرص الابتعاث نحو التخصصات النادرة والبرامج المهنية الاحترافية والمتخصصة، بما يتوافق مع أولويات الحكومة وخططها ويسهم في رفع كفاءة القطاع العام عبر الاستثمار في موارده البشرية وتأهيل القيادات وتمكين الموظفين من الحصول على مؤهلات علمية ومهنية تعزز جاهزيتهم للمستقبل.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية لتمويل المرحلة الثانية من برنامج التعليم للجميع مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 25 مليون يورو.
وعلى صعيد التعاون الدولي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية أوزبكستان لسنة 2025، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال الإجراءات اللازمة لإصداره حسب الأصول.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على بيان مشترك لإقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة وكل من: جمهورية توغو، وجمهورية ترينيداد وتوباغو.
