الأربعاء 2025-10-01 01:25 م
 

مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات جديدة

مبنى رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
 
الأربعاء، 01-10-2025 12:59 م

الوكيل الإخباري-    قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على اعتبار أثمان المياه المعالجة والمستصلحة الخارجة من محطة تنقية جنوب عمان المستحقة على ائتلاف الجمعيات التعاونية في البادية الوسطى كدعم حكومي مقدم للائتلاف.

اضافة اعلان


وقرر مجلس الوزراء أيضا الموافقة على تسوية 408 قضايا عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وفقا لتوصيات اللجنة المختصة بدراسة هذه التسويات حسب التشريعات الناظمة لها.

وفي الإطار ذاته، قرر المجلس إجراء تسويات ضريبية بين مكلفين وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وفقا لأحكام القانون، وذلك استنادا لأسس تسوية في المطالبات العالقة بين المكلفين والمخالفين وبين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2022.


كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام لسنة 2025.
وتهدف التعليمات لتوجيه فرص الابتعاث نحو التخصصات النادرة والبرامج المهنية الاحترافية والمتخصصة، بما يتوافق مع أولويات الحكومة وخططها ويسهم في رفع كفاءة القطاع العام عبر الاستثمار في موارده البشرية وتأهيل القيادات وتمكين الموظفين من الحصول على مؤهلات علمية ومهنية تعزز جاهزيتهم للمستقبل.



كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية لتمويل المرحلة الثانية من برنامج التعليم للجميع مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 25 مليون يورو.

وعلى صعيد التعاون الدولي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية أوزبكستان لسنة 2025، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال الإجراءات اللازمة لإصداره حسب الأصول.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على بيان مشترك لإقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة وكل من: جمهورية توغو، وجمهورية ترينيداد وتوباغو.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

تت

طب وصحة قبل النوبات القلبية والسكتات.. هذا ما يحصل

5

طب وصحة الصداقة.. وصفة سحرية لإطالة العمر وحماية الصحة

طفلة فلسطينية تعاني من التجويع نتيجة نقص التغذية في غزة

فلسطين 455 شهيدًا في قطاع غزة نتيجة سوء التغذية

فغ

طب وصحة نصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون يوميا قد يحسن الذاكرة

مبنى رئاسة الوزراء

أخبار محلية مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات جديدة

شعار مؤسسة ولي العهد

أخبار محلية مؤسسة ولي العهد تحتفي بالفوج الرابع من برنامج "خطى الحسين"

254

فن ومشاهير أشرف زكي يفجر "مفاجأة" بشأن تركه منصب نقيب الممثلين

فريق الحملة الأردنية خلال تشغل المخبز الجديد وسط قطاع غزة

أخبار محلية الحملة الأردنية تشغل مخبزا جديدا وسط قطاع غزة



 
 





الأكثر مشاهدة