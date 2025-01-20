"مجلس محافظة الزرقاء" يناقش تسهيل تنفيذ المشاريع التنموية

وأكد محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود، الذي ترأس الاجتماع، ضرورة استثمار موازنة المحافظة بشكل كامل لتحقيق أهداف تنموية مستدامة، مشددا على أنه لن يتم ترصيد أي مبالغ لأي دائرة لا تقوم بواجبها بالشكل المطلوب.
ودعا إلى تحديد أوجه القصور بسرعة ووضع حلول ناجعة لمعالجتها، مشيرا إلى وجود مشاريع متعثرة تستدعي التدخل الفوري.
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