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"مجلس محافظة الزرقاء" يناقش تسهيل تنفيذ المشاريع التنموية

الزرقاء
الزرقاء
الإثنين، 20-01-2025 04:48 م

الوكيل الإخباري-   ناقش مجلس محافظة الزرقاء والمجلس التنفيذي في اجتماع عقد اليوم الاثنين، تسهيل تنفيذ المشاريع التنموية وتحديات تحقيق تنمية شاملة ومستدامة لأبناء المحافظة.

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وأكد محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود، الذي ترأس الاجتماع، ضرورة استثمار موازنة المحافظة بشكل كامل لتحقيق أهداف تنموية مستدامة، مشددا على أنه لن يتم ترصيد أي مبالغ لأي دائرة لا تقوم بواجبها بالشكل المطلوب.


ودعا إلى تحديد أوجه القصور بسرعة ووضع حلول ناجعة لمعالجتها، مشيرا إلى وجود مشاريع متعثرة تستدعي التدخل الفوري.

 
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