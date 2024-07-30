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محافظة يلتقي سفراء تايلند والفلبين وماليزيا وإندونيسيا وبروناي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الثلاثاء، 30-07-2024 10:36 م

 

 الوكيل الإخباري -  التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة ، اليوم الثلاثاء، سفراء تايلند، والفلبين، وماليزيا، وإندونيسيا، إضافةً إلى القائم بأعمال سفارة بروناي في المملكة.


وجرى خلال اللقاء مناقشة القضايا التي تهم مختلف الأطراف مثل: الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي، وتبادل الزيارات بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة، والبرامج الأكاديمية المشتركة، وزيادة استقطاب طلبة من تلك الدول للدراسة في مختلف تخصصات الجامعات الأردنية خاصةً تخصصات اللغة العربية والشريعة الإسلامية، وتوقيع الاتفاقيات بين الجامعات، ومذكرات وبرامج تنفيذية بين الوزارات.


بدورهم، ثمن السفراء دور وزارة التعليم العالي، وجهودها في متابعة شؤون الطلبة الوافدين الدارسين في مختلف مؤسسات التعليم العالي الأردنية.


يشار إلى وجود 654 طالبا وطالبة من الفلبين، و 1800 من ماليزيا، و 598 من إندونيسيا، و220 من تايلند، و9 طلاب وطالبات من بروناي يدرسون حاليا في مختلف مؤسسات التعليم العالي الأردنية.

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