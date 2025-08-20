محافظ البلقاء يبحث احتياجات الشونة الجنوبية

واستعرض العدوان التحديات التي تواجه البلدية، وأهمها قضية الاعتداءات الواقعة على أراضي الدولة وسبل الوصول إلى حلول تُرضي جميع الأطراف.
وناقش المساعيد والعدوان قضية تداخل الصلاحيات في المنطقة المحاذية لبلدية سويمة، والنظر في طلبات المواطنين بضم المناطق الواقعة خارج التنظيم إلى داخل حدود البلدية، إلى جانب مطالب البلدية المتعلقة بمخصصاتها من عائدات المناطق التنموية.
وشملت الجولة زيارة غرفة تجارة الشونة، ولقائه رئيسها، عبدالله العدوان، وأعضاء الغرفة التجارية وعدد من المستثمرين، وتم خلال اللقاء بحث واقع الحركة التجارية في اللواء، والتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، ومناقشة سبل تعزيز الاستثمار وإيجاد فرص العمل لأبناء المنطقة.
وأكد المساعيد أن هذه الزيارات تأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الهاشمية في متابعة شؤون المواطنين عن قرب، والاستماع لهم، والعمل على تلبية احتياجاتهم ضمن الإمكانيات المتاحة، وبما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة في مختلف مناطق محافظة البلقاء.
-
أخبار متعلقة
-
حوارية حول دليل الاحتياجات التنموية في قضاء بيرين
-
النسور: الأردن ماضٍ في مسيرة التنمية والإصلاح رغم التحديات
-
انطلاق فعاليات مهرجان عشيات طقوس المسرحية الدولي بدورته الــ18
-
أنشطة لتمكين الشباب وتحفيزهم على العمل التطوعي
-
مشاركون في مؤتمر المكتبات الذكية يوصون بتطبيق خدمات الذكاء الاصطناعي
-
وزير الإدارة المحلية: قرار فصل بلدية بني عبيد نهائي ولا رجعة عنه
-
مهرجان البلقاء الثقافي الثالث يواصل فعالياته
-
"شباب الزرقاء" تحتفل باليوم العالمي للشباب