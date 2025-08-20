محافظ البلقاء يبحث احتياجات الشونة الجنوبية

الوكيل الإخباري- بحث محافظ البلقاء، فيصل المساعيد، اليوم الأربعاء، عدداً من مطالب واحتياجات لواء الشونة الجنوبية والمجتمع المحلي، وذلك خلال زيارته لبلدية سويمة ولقائه رئيس لجنة البلدية، يعقوب العدوان، وأعضاء المجلس البلدي.

واستعرض العدوان التحديات التي تواجه البلدية، وأهمها قضية الاعتداءات الواقعة على أراضي الدولة وسبل الوصول إلى حلول تُرضي جميع الأطراف.



وناقش المساعيد والعدوان قضية تداخل الصلاحيات في المنطقة المحاذية لبلدية سويمة، والنظر في طلبات المواطنين بضم المناطق الواقعة خارج التنظيم إلى داخل حدود البلدية، إلى جانب مطالب البلدية المتعلقة بمخصصاتها من عائدات المناطق التنموية.



وشملت الجولة زيارة غرفة تجارة الشونة، ولقائه رئيسها، عبدالله العدوان، وأعضاء الغرفة التجارية وعدد من المستثمرين، وتم خلال اللقاء بحث واقع الحركة التجارية في اللواء، والتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، ومناقشة سبل تعزيز الاستثمار وإيجاد فرص العمل لأبناء المنطقة.