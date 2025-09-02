محافظ الزرقاء يؤكد أهمية القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية

10:36 م

الوكيل الإخباري- أكد محافظ الزرقاء، الدكتور فراس أبو قاعود، أن القطاع الخاص يشكل ركيزة أساسية في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، مشيرا إلى دوره المحوري في جذب الاستثمارات النوعية وتوليد فرص العمل وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية واعدة.





جاء ذلك خلال زيارة المحافظ، اليوم الثلاثاء، إلى مقر الشركة المتحدة للإبداع في قضاء الظليل، حيث اطلع على سير العمل في مصانع الشركة المتخصصة بصناعة الألبسة، معبراً عن إعجابه بجهودها الريادية وما حققته من تطور ملحوظ في مجال الإنتاج وتشغيل الأيدي العاملة الوطنية.



وثمّن أبو قاعود إسهامات الشركة في تشغيل الكفاءات الأردنية وتوفير بيئة عمل ملائمة، إضافة إلى دورها في خدمة المجتمع المحلي من خلال مبادراتها التطوعية وحملاتها الاجتماعية والصحية المختلفة.



من جهته، قدم رئيس مجلس إدارة الشركة، الدكتور علي الحماد، عرضاً عن مسيرة الشركة وتطورها، موضحاً أن الإنتاج انطلق في شهر تموز عام 2001، وأن نسبة العمالة الأردنية في مصانعها بلغت أكثر من 35% من أصل 6 آلاف عامل، متجاوزة النسبة المحددة في التعليمات المحلية.



وأشار الحماد إلى أن مصنع الشركة في منطقة الأزرق، الذي أُسِّس عام 2017، يعد نموذجاً وطنياً فريداً، إذ تصل نسبة العمالة الأردنية فيه إلى 100%، وجميعهم من أبناء قضاء الأزرق والصفاوي والبادية الشمالية في محافظة المفرق.



وأضاف أن خطط الشركة المستقبلية تستهدف رفع عدد كوادرها إلى 7500 عامل وعاملة، مؤكداً أن رسالتها لا تقتصر على الاستثمار والإنتاج، بل تمتد لتشمل المسؤولية المجتمعية، من خلال تنظيم الأيام الطبية المجانية، وحملات التبرع بالدم، والاحتفال بالمناسبات الوطنية، ورعاية مؤسسات المجتمع المحلي.