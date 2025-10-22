الأربعاء 2025-10-22 06:41 م
 

هام لمشتركي الكهرباء في الكرك ومعان والطفيلة والعقبة ووادي الأردن وشرق المملكة

ا
أرشيفية
 
الأربعاء، 22-10-2025 06:01 م

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عن إطلاق خدمة اختيارية جديدة بنظام الدفع المسبق تتيح للمشتركين المنزليين إدارة فواتيرهم الشهرية بطريقة مرنة وسهلة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتطوير خدماتها وتعزيز تجربة المشتركين في مختلف مناطق امتيازها.

اضافة اعلان


وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، إن الخدمة الجديدة ستُتاح اعتبارًا من الأول من الشهر المقبل، إذ يمكن للمشتركين الراغبين بالاستفادة منها التقدّم بطلب الاشتراك من خلال أي من فروع الشركة الـ35 المنتشرة في محافظات: الكرك، ومعان، والطفيلة، والعقبة، ووادي الأردن وشرق المملكة، على أن يتم تفعيل الخدمة فور تقديم الطلب دون أي تأخير.


وبيّنت الشركة أن آلية الاشتراك تعتمد على شحن رصيد مسبق الدفع، وفق المبلغ الذي يحدده المشترك، وذلك عبر قنوات الدفع المعتمدة للشركة من خلال خدمة اي فواتيركم، باختيار خيار الاشتراك المدفوع مسبقًا، ثم تحديد المبلغ المراد إضافته إلى رصيد العداد.


وأضافت أن النظام الجديد يتيح للمشترك متابعة استهلاكه بشكل مباشر، إذ يُرسل إشعارا تنبيهيا عند وصول الاستهلاك إلى 70 بالمئة من قيمة الرصيد المشحون، ما يمكّنه من إعادة الشحن ومواصلة استخدام الخدمة بسهولة تامة.


وأكدت شركة توزيع الكهرباء، أن هذه الخدمة تشكّل خطوة أولى ضمن حزمة من الخدمات الرقمية الحديثة التي تعتزم إطلاقها قريبًا، وتهدف إلى تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمة وتحسين تجربة المشتركين في جميع مناطق عمل الشركة، في إطار خطتها للتحول الرقمي وتطوير البنية التحتية لخدماتها.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية "فرسان الطفيلة الخيرية" تفتتح بنكا للملابس

ل

أخبار محلية وزير التربية يبحث مع السفير البريطاني تعزيز العلاقات التعليمية

ل

اقتصاد محلي "تجارة عمّان" تطلق قناتها الرسمية عبر "واتساب"

ل

ترند ارتياح كبير وترقب للظهور الأول ليوسف صالح مع النشامى

تحويل رواتب الضمان الى البنوك غدًا الخميس

خاص بالوكيل تحويل رواتب الضمان الى البنوك غدًا الخميس

ا

أخبار محلية هام لمشتركي الكهرباء في الكرك ومعان والطفيلة والعقبة ووادي الأردن وشرق المملكة

الصفدي ونظيره الهولندي: تثبيت وقف إطلاق النار في غزة أولوية مشتركة

أخبار محلية الصفدي ونظيره الهولندي: تثبيت وقف إطلاق النار في غزة أولوية مشتركة

متجر سامسونج الفني" يقدّم مجموعة "آرت بازل باريس" على أجهزة التلفزيون المنزلية

أخبار الشركات متجر سامسونج الفني" يقدّم مجموعة "آرت بازل باريس" على أجهزة التلفزيون المنزلية



 
 





الأكثر مشاهدة