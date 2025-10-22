هام لمشتركي الكهرباء في الكرك ومعان والطفيلة والعقبة ووادي الأردن وشرق المملكة

وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، إن الخدمة الجديدة ستُتاح اعتبارًا من الأول من الشهر المقبل، إذ يمكن للمشتركين الراغبين بالاستفادة منها التقدّم بطلب الاشتراك من خلال أي من فروع الشركة الـ35 المنتشرة في محافظات: الكرك، ومعان، والطفيلة، والعقبة، ووادي الأردن وشرق المملكة، على أن يتم تفعيل الخدمة فور تقديم الطلب دون أي تأخير.
وبيّنت الشركة أن آلية الاشتراك تعتمد على شحن رصيد مسبق الدفع، وفق المبلغ الذي يحدده المشترك، وذلك عبر قنوات الدفع المعتمدة للشركة من خلال خدمة اي فواتيركم، باختيار خيار الاشتراك المدفوع مسبقًا، ثم تحديد المبلغ المراد إضافته إلى رصيد العداد.
وأضافت أن النظام الجديد يتيح للمشترك متابعة استهلاكه بشكل مباشر، إذ يُرسل إشعارا تنبيهيا عند وصول الاستهلاك إلى 70 بالمئة من قيمة الرصيد المشحون، ما يمكّنه من إعادة الشحن ومواصلة استخدام الخدمة بسهولة تامة.
وأكدت شركة توزيع الكهرباء، أن هذه الخدمة تشكّل خطوة أولى ضمن حزمة من الخدمات الرقمية الحديثة التي تعتزم إطلاقها قريبًا، وتهدف إلى تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمة وتحسين تجربة المشتركين في جميع مناطق عمل الشركة، في إطار خطتها للتحول الرقمي وتطوير البنية التحتية لخدماتها.
-
أخبار متعلقة
-
"فرسان الطفيلة الخيرية" تفتتح بنكا للملابس
-
وزير التربية يبحث مع السفير البريطاني تعزيز العلاقات التعليمية
-
الصفدي ونظيره الهولندي: تثبيت وقف إطلاق النار في غزة أولوية مشتركة
-
إجلاء دفعة جديدة من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن
-
انتداب ممثل أردني لمركز تنسيق دولي بشأن غزة
-
جمعية "الإسعاف": التدريب المجتمعي على الإنعاش القلبي ضرورة وطنية
-
افتتاح فعاليات اليوم العلمي للهندسة الطبية في "اليرموك"
-
الأردن يدين إجراءات الكنيست بالمصادقة على مشروع قانون يستهدف ضم الضفة الغربية