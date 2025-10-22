هام لمشتركي الكهرباء في الكرك ومعان والطفيلة والعقبة ووادي الأردن وشرق المملكة

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عن إطلاق خدمة اختيارية جديدة بنظام الدفع المسبق تتيح للمشتركين المنزليين إدارة فواتيرهم الشهرية بطريقة مرنة وسهلة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتطوير خدماتها وتعزيز تجربة المشتركين في مختلف مناطق امتيازها.

وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، إن الخدمة الجديدة ستُتاح اعتبارًا من الأول من الشهر المقبل، إذ يمكن للمشتركين الراغبين بالاستفادة منها التقدّم بطلب الاشتراك من خلال أي من فروع الشركة الـ35 المنتشرة في محافظات: الكرك، ومعان، والطفيلة، والعقبة، ووادي الأردن وشرق المملكة، على أن يتم تفعيل الخدمة فور تقديم الطلب دون أي تأخير.



وبيّنت الشركة أن آلية الاشتراك تعتمد على شحن رصيد مسبق الدفع، وفق المبلغ الذي يحدده المشترك، وذلك عبر قنوات الدفع المعتمدة للشركة من خلال خدمة اي فواتيركم، باختيار خيار الاشتراك المدفوع مسبقًا، ثم تحديد المبلغ المراد إضافته إلى رصيد العداد.



وأضافت أن النظام الجديد يتيح للمشترك متابعة استهلاكه بشكل مباشر، إذ يُرسل إشعارا تنبيهيا عند وصول الاستهلاك إلى 70 بالمئة من قيمة الرصيد المشحون، ما يمكّنه من إعادة الشحن ومواصلة استخدام الخدمة بسهولة تامة.