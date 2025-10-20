بعد قليل .. العالم على موعد مع كشف هويات قاتلي الطفلة هند رجب

وسيكشف البرنامج أسماء الضباط والجنود المتورطين في الجريمة، بالإضافة إلى الشخص الذي أعطى الأمر بتنفيذ عملية القتل، لأول مرة.
وكانت هند البالغة من العمر خمس سنوات قد استشهدت مع ستة من أفراد عائلتها ومسعفين حاولوا إنقاذها في حي تل الهوا بمدينة غزة، بعد أن ظلت عالقة داخل السيارة تحت وابل الرصاص، في حادث أثار صدمة وردود فعل عالمية واسعة.
ويعد البرنامج بالكشف عن حقائق جديدة ومؤثرة، مستندًا إلى مقاطع فيديو وبيانات حصرية توثق تورط القوات الإسرائيلية بشكل مباشر في عملية إعدام الطفلة بشكل متعمد.
