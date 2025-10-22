إجلاء دفعة جديدة من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن

الأربعاء 2025-10-22 06:40 م
 

الأربعاء، 22-10-2025 05:24 م
الوكيل الإخباري-  وصلت الدفعة 13 من أطفال غزة المرضى لتلقي العلاج في الأردن ضمن مبادرة "الممر الطبي الأردني" لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم الإنسانية.اضافة اعلان


وكانت القوات المسلحة الأردنية، أجلت في أيلول الماضي الدفعة الثانية عشرة من أطفال قطاع غزة، وذلك ضمن مبادرة "الممر الطبي الأردني"، وضمت الدفعة في حينه 14 مريضا و 38 مرافقا من ذويهم.

ومنذ انطلاق المبادرة في شهر آذار من العام الحالي، استقبل الأردن 749 شخصا من غزة منهم 220 مريضا برفقة 529 من أفراد عائلاتهم على دفعات متعددة، نقلوا برا وجوا.

وتأتي هذه الجهود استمرارا للجهود الأردنية المتواصلة، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في دعم الأشقاء في قطاع غزة ومساندتهم على مختلف الصعد الإنسانية والطبية.
 
 
