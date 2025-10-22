انتداب ممثل أردني لمركز تنسيق دولي بشأن غزة

وقال المصدر المسؤول في تصريح اليوم إن مركزاً تشارك به عدة دول أقيم في أعقاب التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع، مبيناً أنه قد جرى افتتاح المركز رسمياً يوم الثلاثاء 21 تشرين الأول الحالي في موقع قريب من الحدود الشمالية لغزة.
وبين أن دور الممثل الأردني سينصب في "مركز التنسيق المدني العسكري" على تنسيق الجهود المشتركة من أجل نقل المساعدات الإنسانية إلى القطاع (الغذائية والإغاثية).
