محافظ الطفيلة يطلع على برامج وخدمات مديرية الزراعة

وأكد الماضي، أهمية تنفيذ مشروعات نوعية تسهم في تعزيز مهارات المزارعين، وتطوير قدراتهم في تبني أساليب زراعية حديثة، بما ينعكس إيجابا على تحسين الإنتاجية ورفع مستوى الدخل، والحد من مشكلتي الفقر والبطالة.
ودعا إلى تقييم الأثر الإيجابي والقيم المضافة والتجارب الناجحة للمشروعات الإنتاجية للبناء عليها ودعمها والعمل على تعميمها على الأسر المنتجة في السنوات المقبلة.
