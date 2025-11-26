الأربعاء 2025-11-26 06:41 م
 

محافظ الطفيلة يطلع على برامج وخدمات مديرية الزراعة

الأربعاء، 26-11-2025 04:01 م

الوكيل الإخباري-    اطلع محافظ الطفيلة الدكتور سلطان الماضي على مشروعات وبرامج إرشادية زراعية وخدمية وحملات رش تنفذها مديرية زراعة الطفيلة، خلال متابعة سير العمل والوقوف على أبرز الإنجازات والتحديات.

وأكد الماضي، أهمية تنفيذ مشروعات نوعية تسهم في تعزيز مهارات المزارعين، وتطوير قدراتهم في تبني أساليب زراعية حديثة، بما ينعكس إيجابا على تحسين الإنتاجية ورفع مستوى الدخل، والحد من مشكلتي الفقر والبطالة.


ودعا إلى تقييم الأثر الإيجابي والقيم المضافة والتجارب الناجحة للمشروعات الإنتاجية للبناء عليها ودعمها والعمل على تعميمها على الأسر المنتجة في السنوات المقبلة.

 
 
