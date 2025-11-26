مديرا المخابرات العامة و الأمن العام يعودان مصابي مداهمة الرمثا

وأصيب ثلاثة من أفراد القوة الأمنية الخاصة في مداهمة لموقع في لواء الرمثا مساء الثلاثاء، كان يأوي شقيقين مطلوبين من حملة الفكر التكفيري.
وأكدت مديرية الأمن العام في بيان لها أنه فور وصول القوة الأمنية إلى الموقع، بادر المطلوبان بإطلاق نار كثيف، مما أدى إلى إصابة أفراد القوة الذين تم إسعافهم إلى المستشفى.
