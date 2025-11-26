الأربعاء 2025-11-26 03:15 م
 

مديرا المخابرات العامة و الأمن العام يعودان مصابي مداهمة الرمثا

مديرا المخابرات العامة والأمن العام يعودان مصابي المداهمة الأمنيّة
مديرا المخابرات العامة والأمن العام يعودان مصابي المداهمة الأمنيّة
 
الأربعاء، 26-11-2025 01:43 م

الوكيل الإخباري-   عاد مديرا المخابرات العامة والأمن العام، مصابي المداهمة الأمنيّة التي حصلت في لواء الرمثا مساء الثلاثاء، واطمأنا على صحتهم وسير علاجهم.

اضافة اعلان


وأصيب ثلاثة من أفراد القوة الأمنية الخاصة في مداهمة لموقع في لواء الرمثا مساء الثلاثاء، كان يأوي شقيقين مطلوبين من حملة الفكر التكفيري.


وأكدت مديرية الأمن العام في بيان لها أنه فور وصول القوة الأمنية إلى الموقع، بادر المطلوبان بإطلاق نار كثيف، مما أدى إلى إصابة أفراد القوة الذين تم إسعافهم إلى المستشفى.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

أمانة عمّان تعاملت مع 29 ملاحظة خلال المنخفض الأخير

أخبار محلية أمانة عمّان تعاملت مع 29 ملاحظة خلال المنخفض الأخير

مز

طب وصحة هل يمكنك خفض الكوليسترول دون تناول أدوية الستاتين؟

ع

طب وصحة الكشف عن العمر الذي يبدأ فيه دماغ الإنسان بالتدهور

ل

فن ومشاهير قيس الشيخ نجيب يستعد لمرحلة فنية جديدة بعد اعتذاره عن "مطبخ المدينة"

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

أخبار محلية "الطاقة والمعادن" تتابع جاهزية القطاعات لضمان استمرارية تزويد الخدمة خلال الشتاء

تع

فن ومشاهير رمضان 2026.. نيللي كريم وشريف سلامة يُنهيان تحضيرات مسلسل "أنا"

ت

فن ومشاهير محمد صبحي يكشف تفاصيل أزمته الصحية الأخيرة

بورصة عمان

اقتصاد محلي 7 ملايين دينار حجم التداول في بورصة عمان



 
 





الأكثر مشاهدة