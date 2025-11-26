مديرا المخابرات العامة و الأمن العام يعودان مصابي مداهمة الرمثا

الوكيل الإخباري- عاد مديرا المخابرات العامة والأمن العام، مصابي المداهمة الأمنيّة التي حصلت في لواء الرمثا مساء الثلاثاء، واطمأنا على صحتهم وسير علاجهم.

وأصيب ثلاثة من أفراد القوة الأمنية الخاصة في مداهمة لموقع في لواء الرمثا مساء الثلاثاء، كان يأوي شقيقين مطلوبين من حملة الفكر التكفيري.