الخميس 2025-08-14 09:45 م
 

مديرة زراعة جرش: دعم المشاريع الإنتاجية ركيزة لتعزيز الأمن الغذائي

جانب من الزيارة
 
الخميس، 14-08-2025 07:56 م

الوكيل الإخباري- أكدت مديرة زراعة محافظة جرش الدكتورة علا محاسنة، أهمية دعم المشاريع الإنتاجية المحلية لما لها من دور في تعزيز الأمن الغذائي ورفع جودة المنتجات الوطنية، وتوفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتورة محاسنة، اليوم الخميس إلى معمل "سما المجدل" للصناعات الغذائية والمنتجات البلدية، مشيرة إلى حرص مديرية الزراعة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يخدم المزارعين، ويطور الصناعات الزراعية في المحافظة، ويتماشى مع رؤية الأردن في دعم الإنتاج الوطني وتشجيع الاستثمارات المحلية.


واطلعت المحاسنة على آليات العمل وخطوط الإنتاج وأساليب التصنيع والتعبئة والتغليف في المعمل، كما استمعت إلى شرح من إدارة المشروع حول مراحل إنتاج عدد من المنتجات البلدية، مثل خل التفاح، وكشك البندورة، والدبس، وزيت الزيتون، إضافة إلى التعرف على طرق ضمان الجودة والحفاظ على المواصفات الصحية.

 
 
