مديرة زراعة جرش: دعم المشاريع الإنتاجية ركيزة لتعزيز الأمن الغذائي

الوكيل الإخباري- أكدت مديرة زراعة محافظة جرش الدكتورة علا محاسنة، أهمية دعم المشاريع الإنتاجية المحلية لما لها من دور في تعزيز الأمن الغذائي ورفع جودة المنتجات الوطنية، وتوفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي.

اضافة اعلان



جاء ذلك خلال زيارة الدكتورة محاسنة، اليوم الخميس إلى معمل "سما المجدل" للصناعات الغذائية والمنتجات البلدية، مشيرة إلى حرص مديرية الزراعة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يخدم المزارعين، ويطور الصناعات الزراعية في المحافظة، ويتماشى مع رؤية الأردن في دعم الإنتاج الوطني وتشجيع الاستثمارات المحلية.