الأربعاء 2025-12-10 09:56 م

الصفدي والشيخ محمد بن عبد الرحمن يبحثان تعزيز التعاون الأردني - القطري

الصفدي والشيخ محمد بن عبد الرحمن يبحثان تعزيز التعاون الأردني - القطري
الصفدي والشيخ محمد بن عبد الرحمن يبحثان تعزيز التعاون الأردني - القطري
الأربعاء، 10-12-2025 09:45 م
الوكيل الإخباري-   أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مباحثات موسعة في الدوحة اليوم مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وتركزت المباحثات على القضايا الثنائية والتطورات في المنطقة.اضافة اعلان


وأكد الصفدي والشيخ محمد عمق ومتانة العلاقات الأخوية الراسخة بين الأردن وقطر، والحرص المشترك على تعزيز آفاق التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

كما بحث الجانبان التطورات الإقليمية والأوضاع في غزة، حيث أكدا ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ بنوده كاملة، وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى القطاع دون عوائق، والمضي نحو المرحلة الثانية من الاتفاق وربط تحقيق الاستقرار بأفق سياسي واضح.

كما شددا على ضرورة إنهاء التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية المحتلة.

واتفق الجانبان على إدامة التنسيق حيال تطوير التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي الولايات المتحدة تهدد المحكمة الجنائية الدولية بعقوبات جديدة

الصفدي والشيخ محمد بن عبد الرحمن يبحثان تعزيز التعاون الأردني - القطري

أخبار محلية الصفدي والشيخ محمد بن عبد الرحمن يبحثان تعزيز التعاون الأردني - القطري

ل

أخبار محلية الخطاطبة رئيسًا لجمعية أطباء العيون

دبابة "ميركافا" تطلق رشقات نارية قرب الدورية الدولية في جنوب لبنان

عربي ودولي دبابة "ميركافا" تطلق رشقات نارية قرب الدورية الدولية في جنوب لبنان

ل

أخبار محلية الأردن الخامس عالميا بعدد ساعات العمل الأسبوعية

فرنسا .. كشف ثغرات أمن "اللوفر" وسر الـ"30 ثانية"

منوعات فرنسا .. كشف ثغرات أمن "اللوفر" وسر الـ"30 ثانية"

العراق: سيول تجتاح البلاد وتخلف قتلى وأضرارًا كبيرة

عربي ودولي العراق: سيول تجتاح البلاد وتخلف قتلى وأضرارًا كبيرة

انطلاق فعاليات مؤتمر "الشباب الأردني في التحديث السياسي"

أخبار محلية انطلاق فعاليات مؤتمر "الشباب الأردني في التحديث السياسي"



 






الأكثر مشاهدة