الصفدي والشيخ محمد بن عبد الرحمن يبحثان تعزيز التعاون الأردني - القطري

وأكد الصفدي والشيخ محمد عمق ومتانة العلاقات الأخوية الراسخة بين الأردن وقطر، والحرص المشترك على تعزيز آفاق التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.
كما بحث الجانبان التطورات الإقليمية والأوضاع في غزة، حيث أكدا ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ بنوده كاملة، وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى القطاع دون عوائق، والمضي نحو المرحلة الثانية من الاتفاق وربط تحقيق الاستقرار بأفق سياسي واضح.
كما شددا على ضرورة إنهاء التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية المحتلة.
واتفق الجانبان على إدامة التنسيق حيال تطوير التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
