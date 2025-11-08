إليكِ ثلاث وصفات طبيعية سهلة لترطيب وتقوية الشعر الجاف

الوكيل الإخباري- مع اقتراب الشتاء أو التعرض المستمر للتصفيف والملوثات، يصبح الشعر الجاف والهش مشكلة شائعة تؤثر على مظهره وصحته. لحسن الحظ، يمكن استعادة ترطيب الشعر ولمعانه وتقويته باستخدام مكونات طبيعية بسيطة متوفرة في المنزل مثل جل الصبار، والبيض، والزبادي، التي تغذي فروة الرأس وتعزز صحة البصيلات، مما يقلل من التجعد والتقصف ويمنح الشعر مظهراً صحياً وناعماً.





1. جل الصبار

الفائدة: يرطب الشعر بعمق، يقلل التجعد، ويعزز صحة فروة الرأس وبصيلات الشعر.

طريقة الاستخدام:

استخرجي جل الصبار الطازج.

وزّعيه بالتساوي من فروة الرأس حتى الأطراف.

اتركيه 20-30 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء البارد.

النتيجة: شعر ناعم ولامع مع تقليل التكسر والتجعد.



2. البيض

الفائدة: غني بالبروتينات والفيتامينات والأحماض الدهنية، يعالج التقصف ويقوي الشعر.

طريقة الاستخدام:

اخفقي بيضة أو اثنتين حسب طول الشعر.

وزّعيها على فروة الرأس والشعر بالكامل.

اتركيه 15-20 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء البارد أو الفاتر.

خيارات إضافية: يمكن مزج البيض مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو العسل لمزيد من التغذية، أو خلطه مع الشامبو مرة أسبوعياً لتعزيز الترطيب واللمعان.



3. الزبادي

الفائدة: يرطب الشعر وفروة الرأس، ينظف ويزيل القشرة بفضل حمض اللاكتيك، ويقوي الشعر بالدهون والبروتينات الطبيعية.

طريقة الاستخدام:

ضعي الزبادي العادي غير المحلى على الشعر وفروة الرأس.

دلكيه بلطف واتركيه 15-20 دقيقة.

اشطفيه بالماء الفاتر واستخدمي شامبو خفيف لإزالة أي بقايا.