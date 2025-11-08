إليكِ ثلاث وصفات طبيعية سهلة لترطيب وتقوية الشعر الجاف

الفائدة: يرطب الشعر بعمق، يقلل التجعد، ويعزز صحة فروة الرأس وبصيلات الشعر.
طريقة الاستخدام:
استخرجي جل الصبار الطازج.
وزّعيه بالتساوي من فروة الرأس حتى الأطراف.
اتركيه 20-30 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء البارد.
النتيجة: شعر ناعم ولامع مع تقليل التكسر والتجعد.
2. البيض
الفائدة: غني بالبروتينات والفيتامينات والأحماض الدهنية، يعالج التقصف ويقوي الشعر.
طريقة الاستخدام:
اخفقي بيضة أو اثنتين حسب طول الشعر.
وزّعيها على فروة الرأس والشعر بالكامل.
اتركيه 15-20 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء البارد أو الفاتر.
خيارات إضافية: يمكن مزج البيض مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو العسل لمزيد من التغذية، أو خلطه مع الشامبو مرة أسبوعياً لتعزيز الترطيب واللمعان.
3. الزبادي
الفائدة: يرطب الشعر وفروة الرأس، ينظف ويزيل القشرة بفضل حمض اللاكتيك، ويقوي الشعر بالدهون والبروتينات الطبيعية.
طريقة الاستخدام:
ضعي الزبادي العادي غير المحلى على الشعر وفروة الرأس.
دلكيه بلطف واتركيه 15-20 دقيقة.
اشطفيه بالماء الفاتر واستخدمي شامبو خفيف لإزالة أي بقايا.
