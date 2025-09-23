مدير عام الخدمات الطبية يستقبل وفد من ملتقى رفاق السلاح للمتقاعدين العسكريين

06:24 ص

الوكيل الإخباري- ضمن الجهود المبذولة لتحسين مستوى الخدمة الطبية المقدّمة للمتقاعدين العسكريين، التقى مدير عام الخدمات الطبية الملكية، العميد الطبيب سهل الحموري، في مكتبه، وفدًا من ملتقى رفاق السلاح للمتقاعدين العسكريين، بحضور عدد من كبار ضباط مديرية الخدمات الطبية الملكية. اضافة اعلان





ورحّب العميد الطبيب سهل الحموري بأعضاء الملتقى، وناقش معهم العديد من الأمور الطبية والإدارية التي تهتم بخدمة المتقاعدين العسكريين وأسرهم، مشيرًا إلى أهمية التكاتف بين المرتبات، وتسخير الإمكانات المتاحة لرفع مستوى الخدمة المقدّمة لهم.



وقال العميد الطبيب سهل الحموري: "إننا في الخدمات الطبية الملكية نعمل ضمن الفريق الواحد لتحسين الخدمة الطبية، بالإضافة إلى الاهتمام بالاقتراحات والآراء التي تعزّز من جودة الرعاية للمتقاعدين العسكريين"، مؤكّدًا على أهمية تعزيز مهارات التواصل بين الكوادر الطبية والمرضى وذويهم، والاستمرار في تطوير وتحسين المنظومة الطبية للمحافظة على الصورة المشرقة للخدمات الطبية الملكية.



وأشاد رئيس وأعضاء الملتقى بالجهود الكبيرة التي تبذلها الخدمات الطبية الملكية في خدمة المتقاعدين العسكريين وعائلاتهم، من خلال مستشفياتها ومراكزها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.