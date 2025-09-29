الإثنين 2025-09-29 08:30 م
 

مدير عام المستشفيات الفلسطيني يزور المستشفى الميداني الأردني نابلس8

جانب من الزيارة
 
الإثنين، 29-09-2025 06:52 م

الوكيل الإخباري- زار مدير عام المستشفيات الفلسطيني الدكتور هيثم الهدري، والوفد المرافق له اليوم الاثنين، المستشفى الميداني الأردني نابلس/8.

واستمع الوفد إلى إيجاز قدمه قائد المستشفى، عن الاختصاصات الطبية التي يوفرها المستشفى، وطبيعة الخدمات الطبية والعلاجية والإنسانية التي يقدمها لجميع شرائح المجتمع، في ظل الظروف الراهنة.


وثمن الوفد خلال جولته في مختلف أقسام ومرافق المستشفى، الدور الكبير والرسالة الإنسانية التي تؤديها طواقم المستشفى، في تقديم جميع أشكال الدعم الطبي والإغاثي، مؤكدين أن هذه الجهود تأتي ترجمة لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني في الوقوف لجانب القضايا الفلسطينية، وعلى رأسها تقديم المساعدة الإنسانية والإغاثية والعلاجية لقطاع غزة.


يذكر أن المستشفى الميداني الأردني في نابلس يعمل على مدار الساعة منذ وصوله إلى أرض الواجب، وذلك ضمن جهود المستشفيات الميدانية والمحطات الجراحية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ عدد مراجعيه حتى الآن قرابة 5914 مراجعاً.

 
 
