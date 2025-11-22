الأرصاد: أجواء معتدلة الأحد وتحذيرات من الغبار في البادية

وقالت الإدارة إن الطقس سيكون ليلاً بارداً في أغلب مناطق المملكة، بينما تبقى الأجواء لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم العالية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
وحذّرت الأرصاد من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في بعض الفترات خلال ساعات النهار، نتيجة الغبار المثار بفعل نشاط الرياح، خصوصاً في المناطق الصحراوية والبادية.
