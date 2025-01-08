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مدير هيئة النقل البري يلتقي طلبة الجامعات ومشغلي الخطوط في سحاب

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الأربعاء، 08-01-2025 12:58 م
الوكيل الإخباري-   التقى مدير عام هيئة تنظيم النقل البري علاء الشبيلات، اليوم الأربعاء، في بلدية سحاب وبدعوة من رئيس البلدية الدكتور عباس المحارمة عددا من طلبة الجامعات الرسمية ومشغلي الخطوط.اضافة اعلان


واستمع الشبيلات خلال اللقاء إلى جميع الملاحظات والتحديات التي تواجه الطلبة خلال تنقلهم من منطقة سحاب إلى جامعاتهم وتحديداً إلى الجامعة الأردنية والبلقاء والهاشمية.

وأكد الشبيلات ان هذا اللقاء يأتي لرفع مستوى خدمة النقل قدر المستطاع، حيث استمع إلى جميع المطالب من مستخدمي النقل العام، مبينا انه سيتم دراسة مطالب طلاب الجامعات في منطقة سحاب، لاسيما وان الهيئة تقوم بمتابعة حثيثة لجميع الملاحظات الواردة من الطلبة وتعمل على تحسين خدمة النقل بشكل مستمر.

وأوضح أن الهيئة ستقوم بمخالفة وسائط النقل التي ترتكب مخالفات تشغيلية ولا تلتزم بخدمة طلبة الجامعات على أكمل وجه، مؤكداً ضرورة الاستمرار في تحسين خدمة المواصلات لطلبة الجامعة، والمحافظة على سلامتهم.

وأضاف أن الهيئة ستقدم جميع الحلول بداية الفصل الدراسي الثاني وستضع جميع السيناريوهات سواء كانت تكليف إحدى شركات النقل لخدمة منطقة سحاب أو من خلال طرح دعوة تشغيل للاستثمار في خدمة النقل على خطوط سحاب وإلى جميع الجامعات الرسمية.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التواصلية والجولات الميدانية لتعزيز الحوار والاستماع للملاحظات وآراء المواطنين، والعمل على تقليل التحديات التي تواجههم وتقديم الحلول العملية للتعامل مع قضايا القطاع وتقديم الخدمة الأفضل للمواطنين والمشغلين.
 
gnews

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جانب من اللقاء

أخبار محلية مدير هيئة النقل البري يلتقي طلبة الجامعات ومشغلي الخطوط في سحاب



 




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