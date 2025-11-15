مدينة الحسن للشباب توقع وأكاديمية "جولد ستيم" اتفاقية تعاون

الوكيل الإخباري- وُقعت في مدينة الحسن للشباب بإربد اليوم، اتفاقية تعاون مع أكاديمية "جولد سويم" للسباحة، بهدف تنفيذ برامج تدريبية للشباب في السباحة في نادي مدينة الحسن.

