مذكرة تفاهم بين جامعة اليرموك والمركز الوطني للبحث والتطوير

وتهدف المذكرة التي وقعها عن الجامعة رئيسها الدكتور إسلام مساد، وعن المركز رئيسه الدكتور عبد الله الموسى، إلى تعزيز التعاون العلمي والتنسيق والمشاركة بمجال دعم نشاطات البحث العلمي والتطوير وبناء قدرات الباحثين الأكاديميين، وتنظيم الأنشطة والفعاليات العلمية والبحثية المشتركة.
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