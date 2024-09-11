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مذكرة تفاهم بين جامعة اليرموك والمركز الوطني للبحث والتطوير

جامعة اليرموك
جامعة اليرموك
الأربعاء، 11-09-2024 06:14 م

الوكيل الإخباري-  وقعت جامعة اليرموك والمركز الوطني للبحث والتطوير، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لتطوير البحث العلمي والتعليم التطبيقي والريادة والابتكار في المملكة.

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وتهدف المذكرة التي وقعها عن الجامعة رئيسها الدكتور إسلام مساد، وعن المركز رئيسه الدكتور عبد الله الموسى، إلى تعزيز التعاون العلمي والتنسيق والمشاركة بمجال دعم نشاطات البحث العلمي والتطوير وبناء قدرات الباحثين الأكاديميين، وتنظيم الأنشطة والفعاليات العلمية والبحثية المشتركة.

 
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