مذكرة تفاهم بين جامعة اليرموك والمركز الوطني للبحث والتطوير

الوكيل الإخباري- وقعت جامعة اليرموك والمركز الوطني للبحث والتطوير، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لتطوير البحث العلمي والتعليم التطبيقي والريادة والابتكار في المملكة.

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