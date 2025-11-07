الجمعة 2025-11-07 10:17 م
 

مركز إكساب ينظم يومًا حقليًا حول قطاع الزيتون

الجمعة، 07-11-2025 09:42 م

الوكيل الإخباري-   نظم مركز إكساب للتنمية المستدامة في إربد وبالتعاون مع مديرية زراعة محافظة عجلون، يومًا حقليًا في منطقة الزغدية بعجلون، وذلك بالتزامن مع موسم الزيتون الذي يمثل مناسبة وطنية واقتصادية واجتماعية هامة للمزارعين وأبناء المجتمع المحلي.

وتضمن اليوم الحقلي الذي رعاه مدير مديرية زراعة كفرنجه الدكتور محمد شفيق المومني، جلسات تدريبية تناولت عددًا من المحاور المهمة ومنها الآفات والأمراض التي تصيب الزيتون، والأسمدة والمبيدات المناسبة لشجر الزيتون، إضافة إلى استعراض أبرز الممارسات الزراعية الإيجابية التي تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة الزيت.

 
 
