مركز إكساب ينظم يومًا حقليًا حول قطاع الزيتون

الوكيل الإخباري- نظم مركز إكساب للتنمية المستدامة في إربد وبالتعاون مع مديرية زراعة محافظة عجلون، يومًا حقليًا في منطقة الزغدية بعجلون، وذلك بالتزامن مع موسم الزيتون الذي يمثل مناسبة وطنية واقتصادية واجتماعية هامة للمزارعين وأبناء المجتمع المحلي.

