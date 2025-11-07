مركز إكساب ينظم يومًا حقليًا حول قطاع الزيتون

وتضمن اليوم الحقلي الذي رعاه مدير مديرية زراعة كفرنجه الدكتور محمد شفيق المومني، جلسات تدريبية تناولت عددًا من المحاور المهمة ومنها الآفات والأمراض التي تصيب الزيتون، والأسمدة والمبيدات المناسبة لشجر الزيتون، إضافة إلى استعراض أبرز الممارسات الزراعية الإيجابية التي تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة الزيت.
